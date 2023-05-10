台南六甲古廟風情筆記本發表 串聯特色寺廟凝聚在地向心力

六甲古廟風情筆記本。（公所提供）

2023/05/10 20:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南六甲區公所今天（10日）推出新的文創品「六甲古廟風情筆記本」，結合國小學齡教育，串聯特色寺廟，讓學童走訪各大寺廟的深度旅遊，了解家鄉文化、歷史背景，凝聚在地的向心力。

六甲區長陳啓榮表示，六甲各特色寺廟的歷史文化、建築、典故、傳說都是紀錄六甲的無價珍寶，這本古廟風情筆記本送給六甲各校模範兒童，收到禮物的學童都很驚喜。

這本寺廟筆記本封面為六甲百年古剎赤山龍湖巖，背面有每年定期來大丘園水流東林班地的八色鳥翱翔，並有市長黃偉哲帶領六甲區吉祥物小松哥哥、小羽姊姊、火鶴妹、稻子哥和鯛魚弟弟所組成的Q版可愛圖樣，內頁有陳啓榮親題的詩句，還有公所退休職員蔡蕙璟用色鉛筆描繪出的寺廟繪圖，相當有紀念價值。

筆記本附錄六甲古廟風情地圖精巧版、六甲區避難收容處所介紹、交通客運、公所官網等資訊，相當貼心。

黃偉哲說，古廟風情筆記本不僅是值得紀念的文創品，也是開啓宗教文化觀光與旅遊記憶的紀錄，歡迎民眾到六甲區觀光旅遊。

六甲公所至今推出古廟風情明信片、古廟風情地圖、古廟風情書籤及落羽松月曆、文創口罩，加上古廟風情筆記本，用文創行銷六甲別出心裁。

台南六甲區長陳啓榮（中）等人，展示六甲古廟風情筆記本。（公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法