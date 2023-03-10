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    億載會會長交接 賴清德：台南已是世界的台南

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，副總統賴清德親自出席送上祝福。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，副總統賴清德親自出席送上祝福。（記者王姝琇攝）

    2023/03/10 20:23

    〔記者王姝琇／台南報導〕億載會今天舉辦第20、21屆會長交接典禮，總統蔡英文致賀電，副總統賴清德親自出席送上祝福，恭賀立康生醫董事長鄭育修接下第21屆億載會會長，期許延續優良傳統，貫徹實現「億兆一心、載譽全球」願景。

    賴清德致詞時表示，感謝第20屆會長、直得科技董事長陳麗芬的付出，如今功臣身退，也恭喜接任第21屆會長的鄭育修董事長；賴提及，之前確診時服用的清冠一號，就是鄭育修所帶領的立康生醫製造，疫情期間造福很多人，相信在過去億載會20屆的深耕基礎之下，鄭育修會長會有更好的表現。

    賴清德說，億載會自2003年成立迄今約有80個會員，市值超過5400億，對台南市產業經濟發展的貢獻非常大。賴強調，這些年經由大家的努力，現在的台南已經是世界的台南，許多國際大廠陸續進駐，讓台南獲得國際社會的關注；不僅如此，沙崙智慧綠能園區的發展與規劃，也讓台南市成為未來新時代的台南，特別是小英總統上任後，非常重視台南，整體已有非常完整的雛形，讓台南的經濟發展立於不敗之地。

    鄭育修表示，全球受到疫情、美中貿易戰、俄烏戰爭的影響，也使得各產業領域出現巨大轉型與變革，面對後疫情時代，包括全球數位化、新科技應用、新營運模式與強化永續發展等挑戰，億載會無論在經濟、全民健康或是企業社會責任，都將持續善盡企業家責任。

    市長黃偉哲昨晚也到場祝賀，感謝億載會在這些年來為台灣、為台南的努力與深耕，尤其是在社會公益方面的付出，不遺餘力，期待在新任鄭育修會長的帶領之下，將創會精神持續發揚光大，「台南即將迎來400年，一定不能沒有億載會。」

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，副總統賴清德親自出席致詞並送上祝福。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，副總統賴清德親自出席致詞並送上祝福。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，康生醫董事長鄭育修（圖前）接下第21屆億載會會長。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，康生醫董事長鄭育修（圖前）接下第21屆億載會會長。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，康生醫董事長鄭育修（右1）接下第21屆億載會會長。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，康生醫董事長鄭育修（右1）接下第21屆億載會會長。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，副總統賴清德親自出席送上祝福。（記者王姝琇攝）

    億載會今晚舉辦第20、21屆會長交接典禮，副總統賴清德親自出席送上祝福。（記者王姝琇攝）

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