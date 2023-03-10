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    加拿大代表倪傑民首度拜會台南 黃偉哲期待加深交流合作

    台南市長黃偉哲送上限定版蘭花「台南400──蘭得有心人」作為加拿大代表倪傑民的來訪祝福。（台南市府提供）

    台南市長黃偉哲送上限定版蘭花「台南400──蘭得有心人」作為加拿大代表倪傑民的來訪祝福。（台南市府提供）

    2023/03/10 17:15

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民（Mr. Jim Nickel），今（10）日偕貿易暨投資處長敬獵人（Mr. Ed Jager）等人拜會台南市政府，這是他首度拜會台南，台南市長黃偉哲期待樂見台南與加拿大加深交流合作。

    黃偉哲表示，台南與加拿大長期維持友善的關係，台南除了以宗教與美食聞名外，更是科技大城，加上台南有不少學生前往加拿大學習，他非常期待未來能繼續與代表及辦事處共同合作努力，強化台南與加拿大在文化、高等教育、科技及經貿等的交流。

    黃偉哲並提及台南將在明年2024年迎來「台南400」系列活動，他歡迎加拿大駐台北貿易辦事處共襄盛舉，一同紀念台南歷史上的特殊時刻。黃偉哲也送上限定版蘭花「台南400-蘭得有心人」作為來訪的祝福，訪賓們看到盛開的花朵與別出心裁的噴染樣式，均讚嘆連連。

    倪傑民表示，感謝黃偉哲參加去年在南美館2館的舉辦「生存／抵抗：台灣－加拿大原住民藝術展」，未來希望一同促進雙方在文化、教育及綠能淨零等面向的合作，非常期待透過合作，讓台南與加拿大的人民能夠更認識彼此的文化。

    加拿大駐台北貿易辦事處倪傑民代表於去（2022）年9月抵任，他為加拿大資深外交官，曾派駐中國、印度、印尼、日本等地，並曾擔任加拿大全球事務部北美司司長、南亞事務處處長及外交部部長資深顧問等職。

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