台南「正義與勇氣之路」開步走 「湯德章大道」先行

台南市長黃偉哲（右4）偕同社會各界宣布台南「正義與勇氣之路」人權歷史路線。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/10 16:38

〔記者洪瑞琴／台南報導〕人權律師湯德章逝世76週年，南市府將在湯德章故居等6處相關人權歷史場址，設置「正義與勇氣之路」地面標示牌，紀念緬懷湯德章律師及228事件的歷史。台南市長黃偉哲今（10）日偕同社會各界，共同揭示「正義與勇氣之路」路線，邀請大眾一同走訪追尋正義與勇氣，共同守護台灣的自由民主。

對於「中正路」等昔日公共場域威權象徵轉型正義議題，市長黃偉哲表示，去（2022）年市政府已將中正路前段170公尺命名為「湯德章大道」，最前端的台灣文學館地址為「湯德章大道1號」，同時也成立228紀念館（原台南州會古蹟），地址為「湯德章大道3號」，將會持續1段1段的做，而今年則在社區、學校裡象徵威權的「中正堂」之名，1個1個取下，換上這塊土地原本的名字，逐步推動轉型正義。

黃偉哲表示，路名的正名，將會從不影響民眾權益的範圍先做起，以「括號」形式呈現，可以在地歷史或現代人物有貢獻例如文學家楊逵、棒球好手王建民的名字取名，也不見得要以人名作為路名，過去如西拉雅或平埔族古地名也可以思考，讓地名、地景跟地方接軌，去除政治圖騰，轉型正義更順暢。

此外，也有地方建議，更改路名門牌牽涉住戶權益，可以在門牌底下加掛「湯德章大道」牌銜，久而久之深入大眾印象，中正路就叫「湯德章大道」，逐步凝聚社會共識推動中正路更名。

湯德章紀念協會理事李文雄說，「頭過身就過」，中正路更名要從最高層的總統蔡英文推動起有困難，但是地方可以先作起，南市推動中正路更名「湯德章大道」具有示範意義，超過9成的台南人恐怕還不知道湯德章是誰，市府不僅設置「正義與勇氣之路」人權教育路線，希望未來湯德章英勇故事也能納為中小學正式教材，人權民主教育向下札根。

南市文化局表示，「正義與勇氣之路」標示設置將以台南州會紀念碑為起點，於6處人權歷史場址設置地面標示牌，包括原台南州會、湯德章故居、原台南刑務所、原台南愛國婦人會館、原台南警察署（今台南市立美術館1館）暨湯德章紀念公園等歷史場域，預計今年4月完成設置，期盼透過走讀歷史場景，追尋實踐前人留給後世的理想，並且讓年輕一代更加認識台灣歷史，珍惜民主自由。

台南「中正路」轉型正義更名議題，地方盼望帶頭做起。（記者洪瑞琴攝）

台南「正義與勇氣之路」人權歷史路徑之一，湯德章故居。（記者洪瑞琴攝）

台南「正義與勇氣之路」人權歷史路徑之一，原台南警察署（今台南市立美術館1館）。（記者洪瑞琴攝）

台南「正義與勇氣之路」人權歷史路徑之一，愛國婦人館。（記者洪瑞琴攝）

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