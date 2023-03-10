當警察塑膠? 6屁孩深夜警分局門口3度飆車叫囂被送辦

屁孩分乘3輛機車飆車挑釁學甲分局，其中1輛刻意繞行分局前路口叫囂。（警方提供）

2023/03/10 15:26

〔記者楊金城／台南報導〕當警察塑膠嗎？台南市學甲警分局門口在3月2日、3月8日晚上傳來高音喇叭沿路鳴笛炸街，1群屁孩分乘機車3度叫囂，分局攔查未及，調閱路口監視器啟動調查涉案車輛，今天（10日）將23歲陳男等5名年輕人和1名未成年少年依公共危險罪函送法辦。

警方調查這群屁孩都曾因無照駕駛、闖紅燈等交通違規被警方告發取締，疑因此在分局門口的華宗路飆車危險駕駛，沿路叫囂，挑釁警方，但到案後都供稱是因尋求刺激。

3月2日深夜11點多，3車5人分乘機車在學甲分局前的大馬路併排鳴笛危險駕駛，差點和路過轎車碰撞，其中1輛還刻意在路口繞行一圈經過分局門口「耀武揚威」，警方攔查未及。

3月8日晚上8點多，4車6人二度飆車經過學甲分局門口的華宗路，沒想到過了2個多小時，3車5人又繞回分局前，又是競速、併排騎車且鳴按高音喇叭，挑釁警方意味濃厚。

學甲警分局學甲派出所長顏子健立即派遣線上巡邏車攔查，不容對方挑戰警察公權力，但機車一溜煙跑了，事後警方調閱路口監視器影像，並分析比對涉案車輛後，通知陳姓等6涉案人到案說明，只囂張1天，雖然警方依監視影像無法開單告發，但因6人涉嫌危險駕駛，全案依公共危險罪函送台南地檢署偵辦。

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