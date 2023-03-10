觀世音菩薩聖誕 台南慈雲寺乞288斤平安龜、捐米助弱勢

台南慈雲寺今天舉辦「2023年低收入戶白米布施」活動。（記者王姝琇攝）

2023/03/10 12:23

〔記者王姝琇／台南報導〕今（10）日是觀世音菩薩聖誕，民眾湧入宮廟祭拜祝壽。台南馬車寮慈雲寺秉持觀世音菩薩慈悲濟世的精神，舉辦「2023年低收入戶白米布施」活動，總計有5個里、203戶受惠，由北區區長李皇興致贈感謝狀，慈雲寺主委楊木全代表受贈。

慈雲寺主祀觀世音菩薩，是在地重要信仰中心。去年成立慈雲佛心會，號召信善共同攜手救助弱勢、推展社區服務；適逢觀世音菩薩聖誕，特與管委會共同首辦白米布施，發揚觀世音菩薩慈悲濟世的精神。楊木全強調，今後每年將延續辦理。

楊木全說，今年首度舉辦低收入戶白米布施，包括大興、大光、小北、北門和正覺里等5個里低收入戶，每戶白米3公斤、禮券200元，共203戶；感謝李皇興區長到場關心。上午里民也開心滿懷地前往領取物資，亦有不少人到場參香祝壽。

楊木全表示，恭祝佛誕由本寺誦經團祝壽之外，日前也前往大崗山超峰寺謁祖，並舉行回鑾平安賜福遶境，交陪境插燭、團拜、過七星平安橋、平安宴及乞平安龜等活動；重288斤的大米龜，由信善以連續4聖杯獲得，另有122斤米龜、5隻金龜也搏出得主；今晚將安排二胡喜獻祝壽，待明日賞兵、安五營旗後圓滿。

台南慈雲寺今天舉辦「2023年低收入戶白米布施」活動，區長李皇興（左4）致贈感謝狀。（記者王姝琇攝）

台南慈雲寺今天舉辦「2023年低收入戶白米布施」活動，上午里民前往領取物資。（記者王姝琇攝）

觀世音菩薩聖誕，台南慈雲寺乞平安龜最重達288斤。（記者王姝琇攝）

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