「湯德章正義與勇氣之路」主題地圖 掃QR碼探訪民主人權故事

台南市建置「湯德章正義與勇氣之路」，讓民眾按圖索驥，踏訪民主足跡與在地人權歷史故事。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/09 23:45

〔記者洪瑞琴／台南報導〕湯德章是誰？為回顧人權歷史、型塑城市重要紀念空間，南市文化局在內政部TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台）以文字和照片搭配Podcast語音導覽，串聯台南市人權歷史場址，形成台南第1條「湯德章正義與勇氣之路」主題地圖，讓民眾按圖索驥，踏上自由民主時空之旅，深入認識孕育這塊土地民主人權的故事，省思台灣人權發展的足跡、永續傳承台灣的民主自由。

「湯德章正義與勇氣之路」TGOS主題地圖，從起點紀念碑所在的原台南州會（台南市參議會、現為228紀念館）出發，沿路經湯德章故居、原台南監獄、愛國婦人會館、原台南警察署以及湯德章紀念公園（原民生綠園）。

湯德章律師是228烈士，捨身就義，保全了台南和平。當時他被推任為228事件處理委員會南市分會治安組長，1947年3月11日，他和在場的多位參議員就是在南市參議會被國民政府軍包圍押走；3月13日湯德章律師自台南監獄押解，乘大卡車，雙手反綁遊街示眾，於民生綠園（現為湯德章紀念公園）遭刑行槍決身亡。他臨終前大吼「台灣人萬歲」，為台灣民主人權慷慨就義英勇精神，留給後人紀念緬懷。

文化局表示，人權歷史場址涉及過去因國家暴力侵害個人造成的社會集體創傷，然而，隨社會變遷，遺址及其歷史意義逐漸消失，因此結合科技，透過TGOS主題地圖聆聽Podcast進一步學習指認與辨識，標誌出人權歷史地景與記憶的變遷。

文化局表示，民眾可以掃描南市人權歷史場址QR Code，連結TGOS路線並打開Podcast聆聽，透過頁面上介紹場址的涉及事件、事件概述、相關人物、今址現況與照片，跟隨先人留下的足跡，一同探尋台南在地人權故事與歷史，除了人權場址位置，「正義勇氣之路」相關路線標示設置，也預計4月29日完成施作。

「湯德章正義與勇氣之路」主題地圖的紀念碑起點。（記者洪瑞琴攝）

原台南州會（台南市參議會），現為228紀念館及中西區圖書館。（記者洪瑞琴攝）

228紀念館地址為「湯德章大道3號」。（記者洪瑞琴攝）

台南市中西區中正路前段命名為「湯德章大道」通往228紀念館，「湯德章正義與勇氣之路」的人權場址歷史路徑。（記者洪瑞琴攝）

台南市中西區中正路前段命名為「湯德章大道」，最前端的台灣文學館地址為「湯德章大道1號」。（記者洪瑞琴攝）

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