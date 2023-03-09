台南蘭花在日本超夯 黃偉哲：奈米科技噴染商機無限

台南市長黃偉哲面對媒體鏡頭，介紹台南蘭花生技的驕傲。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/09 22:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「台南400-蘭得有心人」限定版蘭花，獨特的奈米噴印，在東京國際食品展大放異彩。帶隊參展的台南市長黃偉哲返國後，今（9）日分享台南的驕傲，在日本市場很受歡迎，6朵規格的蘭花，售價大約6000至8000日圓（大約新台幣1300至1735元），台灣生技農業的商機潛力無限。

黃偉哲表示，台灣的農業生技以及奈米科技，繼2022年烏俄戰爭，把烏克蘭的國旗顯現在蘭花上，今年年初土耳其地震，也把土耳其國旗顯現在蘭花上，表達國際關懷，這次因應東京食品展，日本又是3月14日白色情人節發起地，台南蘭花果然再獲得日本各界好評。

黃偉哲說，許多國際媒體、參展廠商經過台南攤位時都感到非常驚艷，紛紛詢問「這是蘭花，這是噴漆嗎，怎麼噴的？」這當然是台南的生技業者獨特產品，經過介紹後，他們都大表興趣，不論台南或台灣其他蘭花外銷，可以打開更多日本通路，科技奈米蘭花更能大轟動。

黃偉哲說，他在東京街頭看到2朵規格蘭花售價1200元日圓（大約新台幣261元），6朵蘭花就要6000至8000元日圓，台灣科技奈米蘭花技術很厲害，應該可以賣到更高價錢。

黃偉哲表示，尤其白色情人節主題白色，白色蘭花特殊噴印，引起很多消費者的興趣，接下來還有母親節、父親節，或是其他節慶，都可以展現獨特蘭花，開啟許多外銷契機。

「台南400蘭得有心人」是由世茂農業生技透過奈米技術噴染推出的台南限定版蘭花；黃偉哲表示，他特別請業者寫上「Tianan」，一方面做城市宣傳，另一方面因為白色情人節就印上了愛心，將來母親節也可應景寫母親節，不論日文、英文或其他表現都非常精彩，用奈米科技配上漂亮蘭花，想像力無窮、商機無限。

「台南400-蘭得有心人」奈米噴印獨特限定款。（記者洪瑞琴攝）

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