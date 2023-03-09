湯德章之子湯聰模去世 黃偉哲悼念：致力回復歷史守護自由

湯德章之子湯聰模這幾年都會參加在湯德章紀念公園（原民生綠園）的追思會，今年要缺席了！圖為2021年3月13日湯德章紀念追思會，湯聰模在湯德章銅像前致詞。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2023/03/09 13:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在228烈士湯德章律師殉難日（3月13日）前夕，傳來湯律師之子湯聰模先生去世消息，台南市長黃偉哲今（9）日特地於公祭前上香致意，感謝湯老先生平生致力回復湯德章律師生平史蹟。

2015年台南市「文化資產月」，市府以人權律師湯德章先生為主題，彰顯其生命史、家族史與居住痕跡，委託南市文化資產保護協會編採其生活經歷相關的耆老口述歷史、影像，補足湯律師的詳盡生命史。

田野訪調期間，湯聰模除了熱心接受訪談，提供不少珍貴老照片，更親自帶領團隊進行湯德章律師的生命路徑踏勘，遠至日本探尋走訪湯德章曾就讀的大學、住處。伴隨湯聰模先生的記憶，使湯德章律師的生命史更顯立體。後來根據調查訪查成果，更於湯德章故居舉辦「走在公義的道路上─追溯湯德章生命史特展」，開幕當日湯聰模亦到場見證，使展覽更具意義。

黃偉哲表示，歷史不應該斷裂，記憶也不應該被迫遺忘，感謝湯聰模先生一生致力回復湯德章律師生命史，並提供珍貴文獻紀錄，為後代子孫留下重要資料。今年3月12日南市將舉辦228受難者湯德章律師追思紀念會，屆時各界也為湯德章律師及湯聰模老先生默禱致意，市府會繼續努力，以實際的行動，守護自由與民主。

湯德章紀念協會表示，湯聰模老先生是協會榮譽理事長，於3月4日清晨辭世，享壽91歲。

從湯德章故居列南市名人故居，到搶救故居，這幾年湯聰模老先生陪著大家南北奔走，反覆回憶昔日的種種，其實部分是悲慟的，他最快樂的歲月是小時候在日本的那幾年，「無法想像他走過1947年後所承受的壓力，但都過去了」，期待光能長照台灣，這片土地還需要探求答案，歷史需要真相，民主人權更不能回頭。

湯德章之子湯聰模（左）年年都參加在湯德章紀念公園（原民生綠園）的追思會。圖為2021年3月13日湯德章紀念追思會，台南市長黃偉哲（右）向湯聰模握手致意。（資料照，記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲在湯聰模公祭前，今日到場上香致意，感謝湯老先生致力維護自由人權歷史。（台南市府提供）

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