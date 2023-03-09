台南LED路燈變聰明 省電智能自動報修、趕在6月底完成

南市新市區中山路 LED路燈照亮行車安全。（南市工務局提供）

2023/03/09 09:52

〔記者洪瑞琴／台南報導〕夏季將至，電力不足問題再度引爆電費漲價聲浪，南市逐年分階段進行路燈全面汰換為LED燈，最後還剩下溪北約1萬200盞正汰換中，預計提早今年6月底完成，而且還能自動偵測報修，屆時全市約22萬多盞路燈換裝完成，每年可節省60％用電量及減少5萬噸的碳排放量。

南市工務局表示，南市路燈汰換老舊耗能的鈉氣燈為LED燈，自2013年起逐步進行， 2021年底最後1階段，將剩餘約10萬盞老舊耗能的鈉氣燈及日光燈汰換為LED燈具，總經費約8億8500萬元，分3區域進行，目前1、2區約7萬盞已完成換裝LED路燈，目前溪北第3區還有1萬200多盞積極改裝中。

工務局表示，除了汰換老舊耗能的鈉氣燈外，還建置南市智能路燈管理系統，結合科技新功能，其中裝設的1萬盞智能路燈會自動偵測，若出現異常情形還可以自動報修，能夠縮短燈具故障報修時程，保障用路人安全，而且LED燈具較傳統路燈省電、明亮且故障率低，每年更可替市府省下約9500萬元的電費支出，並有9年的保固期。

市長黃偉哲表示，路燈的建置和管理，是提供民眾安全生活環境很重要基礎，隨著LED路燈的更換，不只節省電費，還能達到節能減碳的效果，而且透過智慧化即時監控路燈狀態，也同時節省行政流程以及維修經費。

工務局說，民眾除可透過原有市民服務熱線1999通報外，亦可透過燈桿上路燈編號牌的QR-Code及0800-552168語音通報專線報修，市府也會每月主動進行例行性路燈巡查，現在更導入智能路燈管理系統自動報修功能，結合「主動、被動、自動」的多元報修方式，縮短故障時程。

南市全面汰換LED路燈，預計6月底完成。（南市工務局提供）

南市智能路燈管理系統連接手機通報畫面。（南市工務局提供）

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