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    傻眼！餐飲主管兼差拚買房 台南500萬預售屋2年漲成1千萬

    內政部在去年第三季的房價指數統計，台南房價漲幅是六都排名第三，雖然大樓一直蓋，但有許多小資族是望房興嘆。（非本件相關房屋，記者王捷攝）

    內政部在去年第三季的房價指數統計，台南房價漲幅是六都排名第三，雖然大樓一直蓋，但有許多小資族是望房興嘆。（非本件相關房屋，記者王捷攝）

    2023/03/09 06:40

    〔記者王捷／台南報導〕內政部統計，去年台南房價六都漲幅排行第三，一名跨國餐飲集團的基層主管A男哀嘆，存錢比不上房子漲價速度，2年前台南安南區兩房小公寓預售價500萬元，他下班兼差開計程車，加上與妻子10年來存款湊足200萬元頭期款，豈料那間預售屋今年已漲破千萬；律師洪銘憲說，雖然漲幅誇張，但市場交易自由，只能說看到價格好，先簽約可能對自己比較有利。

    內政部每年都會分為四季統計房價指數，2022年第三季住宅價格統計，台南相較去年同季上漲10.46%，是六都中漲幅排名第三，漲幅最高的是高雄，上漲14.04%，第二是台中較去年同季上漲11.65%，這讓許多小資族望房興嘆。

    30出頭的A男今年終於解鎖人生買房成就，但仍有一肚子怨氣，他說，原本就認定房價會一直漲，跟妻子出社會快10年，一直存錢計畫購屋，卻沒想到同一間房子2年可以漲一倍。

    2年前，他到安南區訪價，看到一間公寓大樓建案，業者剛把動畫圖片做好，17坪兩房公寓加一個平面車位，預售價500多萬元，他還覺得購屋夢想不算太遠。

    但是，A男與妻子認為，存款還差一點，兩人計畫花2年再拚一下，他白天上班，晚上瞞著公司去開計程車兼差，終於湊200萬元整數繳頭期款，沒想到再去看同個建案預售屋，已經漲到逾千萬。

    A男轉述，他當場與建商理論，建商業務婉轉表達，因為原物料漲價、工資也變高、工人不好請，對方「也很為難」，但他一聽更火，雖然他是從事餐飲業，從來沒看過什麼產品可以兩年內漲一倍，自認為建商違反公平交易，最後建商讓步，同意A男殺價，以約900萬價格買下預售屋。

    洪銘憲說，雖然房價漲幅很大，但以民法觀念來說，必須要保護市場自由交易的機制，如果賣方突然漲價，沒有法令可以管制，不過以民法契約的觀念來看，假設A男在2年前先下訂，同時確認合約有不能任意漲價的條件，可以藉此來保障自己的權益，如果消費者看到合理價格的預售屋，建議先與業者簽立合約。

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