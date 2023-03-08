東京食品展爆「台南熱」供不應求 黃偉哲緊急從國內調貨支援

日本東京食品展的台南展區，展示冷壓果汁、急凍保鮮的鮮果等台南農產與加工品。（台南市府提供）

2023/03/08 20:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年日本東京食品展共有15家台南的農會與食品業者參展，由於潛在買家造訪熱烈，開展第2天的樣品消耗數量已超過預期，今（8）日台南市長黃偉哲視察台南展區，立即指示農業局從國內調貨，支援前線行銷需求。

南市農業局表示，今年進軍東京食品展的台南農產品，普遍獲得國際採購人員好評，不僅有大型商社專程造訪，也有貿易商、超市通路商等潛在買家，在展區仔細品嚐與詢價，因此現場試吃樣品消耗速度也相當快。

面對台南展場湧入各國訪客潮，黃偉哲當場指示幕僚一行人，將行李箱與背包的所有樣品與手冊，全數支援東京現場展區。

黃偉哲表示，從3月5日開始，農產「台南隊 」就與日本重要通路商、零售商都有接觸，對於鮮果與果乾等加工品皆非常有興趣，可是帶來的東西太少了，面對今日開始的高峰，已經緊急從國內調貨，來充實展場的內容物。

東京食品展的台南展區，展示內容包括冷壓果汁、急凍保鮮的鮮果、真空包裝的漁產，以及用台南產的鳳梨、芒果、文旦所製成的加工品。參展廠商貫金食品表示，今年人潮的確超過以往，台南展場設計也比往年更有特色，讓訪客留在展區認識商品的時間更長。

台南市長黃偉哲率隊參加日本東京食品展，大力推薦台南農特產加工品。（台南市府提供）

台南芒果冷壓果汁，在日本東京食品展成了亮點。（台南市府提供）

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