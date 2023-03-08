台南公車「更聰明」 蒐集2萬筆道路資訊跟上AI科技智慧時代

大台南公車設置ADAS先進駕駛輔助系統，加值蒐集道路相關資訊。（南市交通局提供）

2023/03/08 12:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南的公車更聰明了！台南市府與數位發展部合作推動「公車先進駕駛輔助系統加值自動化道路資訊蒐集服務」，已完成試驗，以市區公車0路、2路、5路及藍幹線為試煉場域、總長約120公里，蒐集2萬筆道路相關資訊，甚至道路鋪面不佳也被監測出來。

這項計劃，裝設30台市區公車先進駕駛輔助系統（ADAS）設備，提升公車行車安全外，也透過物聯網、人工智慧、前瞻通訊等新興科技應用技術，蒐集道路資訊。

交通局長王銘德指出，完成試驗計畫並經過驗證，已精確數位化道路資產逾2萬筆，於測試階段亦完成20公里驗證路段上，41筆鋪面缺失資訊即時回報，顯示透過自動化道路資產調查和鋪面巡檢技術，所建置圖資空間精確度可小於2公尺，道路號誌的資料正確率達92％，穿越道的資料正確度達90％。

王銘德表示，近年來ADAS不斷推陳出新，車路通訊（V2I）的應用日趨成熟，行進過程中提供駕駛前方防撞、行人及自行車警告、車道偏離、速限指示及盲區偵測等即時輔助，提高公共交通的安全性外，也可擴充額外附加價值，將車輛偵測的即時道路資訊傳送到雲端平台進行進一步的整合分析應用。

台南的試驗計劃，更媒合公車與科技業者導入Mobileye影像辨識技術，藉由公車前方及側向所安裝的鏡頭組，每天不間斷將所蒐集的影像資訊處理過濾，完成去個資及加密等動作後，包含交通流、煞車、轉彎、施工區、車距、行人流量、自行車流量、碰撞警告、掉落物、路肩停車、坑洞等道路風險資訊，皆可透過雲端平台整合應用，進一步提供道路維護、風險管理參考依據。

交通局表示，研究成果亦上傳至交通部運輸資料流通服務平台（TDX），開放大眾加值應用，可作為後續大台南公車車輛安全設備建置、推廣參考依據，有效提升整體交通環環。

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