為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    台南芒果、荔枝「凍」新鮮！東京食品展上吸睛

    台南「急凍水果」在日本東京食品展很有賣點。駐日代表謝長廷（圖由左至右）、冠南生科總經理黃榮裕、農糧署署長胡忠一、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永現場宣傳加持。（台南市府提供）

    台南「急凍水果」在日本東京食品展很有賣點。駐日代表謝長廷（圖由左至右）、冠南生科總經理黃榮裕、農糧署署長胡忠一、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永現場宣傳加持。（台南市府提供）

    2023/03/08 11:12

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，其中1家生物科技業者，現場端出整顆急凍芒果，已經凍2年仍保新鮮，吸引駐日代表謝長廷、農糧署長胡忠一到場參觀，更有眾多國際買家投注目光，表達高度興趣。

    冠南生物科技公司總經理黃榮裕從台南展區的冷凍櫃，拿出整顆芒果展示，芒果雖然冰凍了2年，但色澤絲毫未變，解凍後食用，依然可以聞得到香氣、吃得出原味。謝長廷將這顆急凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家與媒體圍觀，紛紛讚賞台南獨到的急凍保鮮技術。

    黃榮裕再拿出一整包玉荷包荔枝，雖然經過冷凍11個月，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀。謝長廷看了忍不住感嘆，農民過去沒有這種保鮮技術，荔枝保存不易，一離開枝葉就逐漸外皮乾燥且顏色轉黑，使得外銷更為不易。胡忠一也說，以前荔枝外銷需要燻蒸，現在透過急速冷凍就可以保存生鮮，對出口更有利。

    台南市長黃偉哲表示，急凍保存技術可以保存水果原汁原味，即便出口到其他國家，解凍後還是維持風味不變，這套技術不只提升外銷果品的賣相，也能幫助農民平衡產銷，水果大出時可以急凍一部分數量，在適當的季節供貨到海外市場。

    黃偉哲也強調，目前已有許多買家關注台南的急凍鮮果，不只台南盛產的鳳梨、芒果可以急凍保鮮，其他縣市盛產的香蕉、釋迦也可以透過同樣技術保鮮，若未來有機會成功開闢通路，台南也將收購其他縣市的鮮果，與各縣市農民一同打國際盃，讓台灣農產前進世界。

    台南「急凍水果」在日本東京食品展展出，謝長廷（左）仔細察看品質。（台南市府提供）

    台南「急凍水果」在日本東京食品展展出，謝長廷（左）仔細察看品質。（台南市府提供）

    冠南生物科技公司總經理黃榮裕（中）、農糧署署長胡忠一（右），為駐日代表謝長廷（左）說明台南「急凍水果」領先技術，有助農產出口外銷。（台南市府提供）

    冠南生物科技公司總經理黃榮裕（中）、農糧署署長胡忠一（右），為駐日代表謝長廷（左）說明台南「急凍水果」領先技術，有助農產出口外銷。（台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    驚豔！彰化花壇茉莉花在東京食品展綻放 日人搶喝花茶
    2023/03/08 10:24

    驚豔！彰化花壇茉莉花在東京食品展綻放 日人搶喝花茶
    東京食品展台灣「食」力焦點 台味自販機、鳳梨釋迦冰淇淋⋯⋯
    2023/03/07 21:34

    東京食品展台灣「食」力焦點 台味自販機、鳳梨釋迦冰淇淋⋯⋯

    「進香神器」讓寶神、轎班人員超有感！
    台灣大舉進軍東京食品展 規模龐大高居第2大參展國
    2023/03/06 19:47

    台灣大舉進軍東京食品展 規模龐大高居第2大參展國
    東京國際食品展明開展 翁章梁力推「嘉義優鮮」農產
    2023/03/06 17:24

    東京國際食品展明開展 翁章梁力推「嘉義優鮮」農產

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    高雄農漁產品將進軍東京食品展 農業局：力拚外銷成長2成
    2023/03/04 12:35

    高雄農漁產品將進軍東京食品展 農業局：力拚外銷成長2成
    台南物產前進東京食品展打國際盃 黃偉哲「獨眼龍」宣傳
    2023/03/02 18:26

    台南物產前進東京食品展打國際盃 黃偉哲「獨眼龍」宣傳
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播