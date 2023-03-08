台南芒果、荔枝「凍」新鮮！東京食品展上吸睛

台南「急凍水果」在日本東京食品展很有賣點。駐日代表謝長廷（圖由左至右）、冠南生科總經理黃榮裕、農糧署署長胡忠一、南瀛農產國際行銷公司總經理余清永現場宣傳加持。（台南市府提供）

2023/03/08 11:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長黃偉哲率農會與食品業者進軍東京食品展，其中1家生物科技業者，現場端出整顆急凍芒果，已經凍2年仍保新鮮，吸引駐日代表謝長廷、農糧署長胡忠一到場參觀，更有眾多國際買家投注目光，表達高度興趣。

冠南生物科技公司總經理黃榮裕從台南展區的冷凍櫃，拿出整顆芒果展示，芒果雖然冰凍了2年，但色澤絲毫未變，解凍後食用，依然可以聞得到香氣、吃得出原味。謝長廷將這顆急凍芒果拿在手中仔細端詳，也吸引許多買家與媒體圍觀，紛紛讚賞台南獨到的急凍保鮮技術。

黃榮裕再拿出一整包玉荷包荔枝，雖然經過冷凍11個月，依然保有綠中帶紅的新鮮外觀。謝長廷看了忍不住感嘆，農民過去沒有這種保鮮技術，荔枝保存不易，一離開枝葉就逐漸外皮乾燥且顏色轉黑，使得外銷更為不易。胡忠一也說，以前荔枝外銷需要燻蒸，現在透過急速冷凍就可以保存生鮮，對出口更有利。

台南市長黃偉哲表示，急凍保存技術可以保存水果原汁原味，即便出口到其他國家，解凍後還是維持風味不變，這套技術不只提升外銷果品的賣相，也能幫助農民平衡產銷，水果大出時可以急凍一部分數量，在適當的季節供貨到海外市場。

黃偉哲也強調，目前已有許多買家關注台南的急凍鮮果，不只台南盛產的鳳梨、芒果可以急凍保鮮，其他縣市盛產的香蕉、釋迦也可以透過同樣技術保鮮，若未來有機會成功開闢通路，台南也將收購其他縣市的鮮果，與各縣市農民一同打國際盃，讓台灣農產前進世界。

台南「急凍水果」在日本東京食品展展出，謝長廷（左）仔細察看品質。（台南市府提供）

冠南生物科技公司總經理黃榮裕（中）、農糧署署長胡忠一（右），為駐日代表謝長廷（左）說明台南「急凍水果」領先技術，有助農產出口外銷。（台南市府提供）

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