決定參選台南立委 陳以信：屬意選南關線「3月決定」

國民黨不分區立委陳以信決定參選2024台南立委選舉，3月就會決定參選哪個選區。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/08 10:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨不分區立委陳以信成為首位率先表態在台南參選2024立委的藍營選將，至於選擇哪個選區？出身歸仁的他受訪表示，他個人較屬意「南關線」選區，但是仍要考量黨部與地方意見，結合永康、南區選將整體作戰「區域聯防」，3月近期內就會作出決定。

陳以信表示，他出身歸仁區，眾多親朋好友在歸仁、關廟，個人比較屬意從自己故鄉出發，參選南關線（第6選區，仁德、歸仁、關廟、龍崎、東區部份里），但是永康（第4選區，新市、永康、新化）、南區（第5選舉區，安平、中西、南、東區）也有黨部與地方勸進聲音，他身為不分區立委且有責任區使命，必須要與大家協調。

陳以信說，如果他不參選南關線，南關線由誰出征？或是他參選南關線，永康、南區由誰代表參選，不僅是他個人意見而已，仍需要與黨部與地方協調選舉規劃，大家共同目標為國民黨在台南搶下立委席次。

陳以信是國民黨在台南率先表態參選2024立委的第1人，早在去（2022）年台南市長選舉就已先表態選市長「暖身運動」，勤走基層佈椿，累積地方人氣與圈粉，日前參加韓友會活動到場致意一下，就有不少支持者稱讚「本人比較帥」、「年輕有活力」，為他喊加油。

陳以信表示，他希望拋磚引玉，結合永康、南區，發揮整體作戰力量「區域聯防」，為國民黨帶來勝選信心，大家共同目標為國民黨搶下南市立委席次，不論是南關線或永康、南區， 他一定是在這溪南地區選擇1區競選，3月近期內就會決定。

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