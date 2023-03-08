台南女警洩密案外案 2個男友都是「假律師」

雖然宋員的程姓前男友曾明示、暗示有律師身分，警方為謹慎起見，用法務部的律師查詢系同，核實程男沒有律師身分。（警方提供）

2023/03/08 05:40

〔記者王捷／台南報導〕遭到停職處分的台南市宋姓女警，因涉洩密案遭羈押禁見，該案與宋的吳姓前男友與程姓現任男友相關，而據了解2位男友都疑似向宋的同事明示、暗示有律師身分，不過警方在調查時，用法務部律師查詢系統，查出程男不是律師，只是口才比較好的水電工；台南律師公會今天表達譴責，公會秘書長李政儒說，如果冒稱律師，有可能違反律師法，若遇到類似狀況可向公會檢舉或查詢執業登記。

據調查，宋女的吳姓前男友約40多歲，是法律相關科系畢業，有警所同事說，後來被查出吳男未考取律師資格，只有提供法律建議，但警方未有證據證實吳男有收費。

宋女的現任男友，是40歲的程男，年紀大宋女超過10歲，實際上是位水電工，但他的身分多變，曾聲稱在監所當管理員，有時又疑似暗示自己是律師，與調查局、地檢署關係良好，曾在警官面前拿著電話，自稱在跟檢察官討論法令程序，有時候會婉轉說，自己在地方法院「有個工作」，有些警官看他說得很起勁，沒有戳破程男。

但是，當警五分局在調查洩密案時，核實了程男的身分，確認程男不是律師，只是一位口才好的水電工，律師公會譴責冒用律師身分的行為，秘書長李政儒說，很多人自稱「法律顧問」、「法律專員」其實是為了閃律師法127條規定。

還好，法務部網站都會公開律師的名字，如果有疑慮可以自行上網核實，不過法務部網站名單，有時更新沒這麼快，民眾可以向各地律師公會查詢，如果有發現假冒律師名稱，又意圖營利辦理訴訟，也能向公會，院檢、警方檢舉，避免自己的權益受損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法