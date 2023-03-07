南科品保主管轉行務農 食農體驗遊程開創農業藍海

陳敬中7年前開始轉行當農夫，推動食農體驗遊程，每年吸引3000人次參加。（記者劉婉君攝）

2023/03/07 20:10

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區48歲的陳敬中，原在南科園區擔任品保主管，7年前轉行務農，意外開始投入食農體驗遊程設計，多次在國產雜糧10大經典路線競賽中獲得佳績。

陳敬中在7年前因為母親逝世，讓他重新思考「做什麼事可以幫助別人，又能成就自己」，當時台灣經歷食安風暴，加上電商平台成熟，他決定接手父母留下的農田，到農改場上課學習務農，2016年4月22日世界地球日當天，正式轉行當農夫。

不過，首年陳敬中就遭到霸王級寒流及颱風暴雨等殘酷的考驗，隔年玉米收成了，卻又滯銷，他只好開放民眾採收以減少損失，沒想到卻意外開啟食農體驗教育的路，在永康區農會的協助下，進修、觀摩、參加比賽，市場反應熱烈，1年吸引3000人次親子參與，學員來自台南、高雄、嘉義等地。

以玉米為例，陳敬中設計的遊程包括認識玉米的歷史及生態，現場採收及料理DIY，玉米葉花創作，以及輪播器及無人機如何運用在農業上等，透過體驗及解說，讓親子可以走入田中，認識農業。

陳敬中指出，現代都市孩子親近土地的機會，有些對平常吃的水果果實形狀及生長在樹上或地上也不了解，藉由食農體驗遊程，可以帶他們認識農作物，也創造農業的附加價值，每次看到孩子們體驗時的笑容，更讓他很有成就感。

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