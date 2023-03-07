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    台南歸仁開出威力彩頭獎！居民道賀竟「跑錯店家」原因曝光

    2間彩券行地址僅1字之差，右者開出頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    2間彩券行地址僅1字之差，右者開出頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    2023/03/07 17:59

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕威力彩頭獎金額高達11.6億元，昨晚開出2注，各得5.8億元，其中1注落在台南市歸仁區民權南路30號的「八九九彩券行」，巧合的是，不到百公尺的民權北路30號也是彩券行，2間地址僅1字之差，連附近居民也搞混，跑錯店家道賀，後來才知道有「南北之分」，為「獎落誰家」增添趣味，引發地方熱議。

    「南北之分」 兩家彩券行地址只差1字

    在民權北路30號是「盈萬億彩券行」，與「八九九彩券行」地址僅差1個字，2家彩券行僅隔著中山路，距離只有約百公尺，造成民眾誤會。

    居民爽喊「去那間簽的」 比對傻眼

    陳姓居民說，一般人到彩券行試手氣，鮮少注意店名，昨晚得知威力彩頭獎開在歸仁民權路，一度興奮地向親友大喊「我就是去那間簽的！」以為有機會，拿出彩券紅包袋，仔細比對，才知道搞錯地址，自己在民權北路店下注，中的卻是民權南路店。

    盈萬億彩券行的許姓業者說，昨晚到今午確實不少人搞錯，以為他的店開出頭獎，有熟客還趕來道賀，才知道誤會一場。

    許姓業者自信地說，店裡也曾開過大樂透貳獎，以及春節百萬大紅包，還有今彩539頭獎等大獎，既然財神爺降臨歸仁，頭獎的日子不遠了，值得來投注。

    八九九彩券行開頭獎 業者：難判斷居民或外來客中獎

    至於開出頭獎的八九九彩券行，李姓業者提到，一早就有不具名的中獎人士送來賀喜花柱，開出5.8億元高額獎金，讓店裡喜氣洋溢，投注者明顯增加，來客數比以往平時多了逾3成。

    有附近居民研判，可能是歸仁人中頭獎，但李姓業者認為，彩券行後方鄰近小型工業區，平常商務需求的外來客，到此投注的也不少，很難推測。

    歸仁民權南路的八九九彩券行開出威力彩頭獎，店家收到不具名人士送的花柱，投注的來客數也明顯增加。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁民權南路的八九九彩券行開出威力彩頭獎，店家收到不具名人士送的花柱，投注的來客數也明顯增加。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁民權南路的八九九彩券行開出威力彩頭獎，店家收到不具名人士送的花柱，投注的來客數也明顯增加。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁民權南路的八九九彩券行開出威力彩頭獎，店家收到不具名人士送的花柱，投注的來客數也明顯增加。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區民權北路30號的盈萬億彩券行，之前也有不少大獎的紀錄，許姓業者有信心可再開出頭獎。（記者吳俊鋒攝）

    歸仁區民權北路30號的盈萬億彩券行，之前也有不少大獎的紀錄，許姓業者有信心可再開出頭獎。（記者吳俊鋒攝）

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