東京食品展開幕 黃偉哲「烙」日文推薦台南

台南市長黃偉哲今日出席日本東京食品展台灣館開幕式，以日文致詞歡迎各國朋友來台南品嚐最好吃的食物與水果。（圖由台南市府提供）

2023/03/07 16:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕世界3大專業食品展的日本東京食品展，今（7）日台灣館開幕，率領「台南代表隊」參展的市長黃偉哲特別以日文致詞，邀請日本朋友到台南展場參觀，也歡迎各國朋友到台南，品嚐最好吃的食物與水果，來看看最美麗的風景和最友善的台南人。

黃偉哲說，這次台南參展是團體作戰，聚集來自台南共15家農會與食品業者，除了鳳梨、芒果等冷凍鮮果以外，也有文旦、毛豆、烏魚子、虱目魚等產品，並且佈置來自台南的奈米噴繪蘭花，希望台南在這次國際食品展，讓訪客「嘴巴吃得到，眼睛也能吃得到。」

參展的台南業者貫金食品經理李重信表示，台南是文創之都，這次展場設計真的有助吸引客戶目光，也讓業者對台南文化與有榮焉。

市府表示，台南展攤以「台南400」歷史為主題，外觀以孔廟為造型，結合紅磚牆主題的展板設計，展現濃厚的台灣特色，吸引各商社代表及國際採購者參觀洽詢。

市府表示，今日開幕典禮聚集來自台灣9大農業縣市的首長，駐日大使謝長廷致詞表示「台灣來了！春天來了」，邀請各國業者到台灣展區參訪。外貿協會董事長黃志芳也表示，台灣是日本重要的食品貿易對象，未來將與各縣市合作，在日本深化台灣特色。

日本東京食品展台南展示攤位，以「台南400」及紅磚牆為主視覺設計。（圖由台南市府提供）

台南市長黃偉哲（左2）今日參加日本東京食品展台灣館開幕活動。（圖由台南市府提供）

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