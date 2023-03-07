慶祝婦女節 台南中西區圖書館借書送限量玫瑰花禮

慶祝3月8日國際婦女節，中西區圖書館規劃「閱來閱美力」Women's_Day主題書展。（圖由南市中西區公所提供）

2023/03/07 16:13

〔記者王姝琇／台南報導〕慶祝3月8日國際婦女節，南市中西區公所規劃於8日婦女節當天，凡成年女性讀者借閱中西區圖書館館藏10本，前50名即贈送精美玫瑰花禮，邀請不分年齡族群的女性朋友，都能利用圖書館多元類型的館藏充實自我，讓圖書館浩瀚無窮的知識來做妳最堅實的後盾。

市長黃偉哲表示，國際婦女節源自上世紀初女性勞工為爭取平等權益所發起的社會運動而延續至今，彰顯大眾對於女性朋友在政治經濟、社會文化、職場家庭等領域的貢獻與肯定，希望認真打拚的女性朋友們，無論是為家庭為事業為理想，在忙碌的生活中，也能把握閒暇好好享受閱讀樂趣，持續促進性別平權及女性意識的提升。

中西區長汪慶龍指出，本次中西區圖書館特別針對女性關注的各種課題，館員嚴選多本性別論述專著、不凡女性故事、熱門影視作品等，推出「閱來閱美力Women's Day」主題書展，例如令人會心一笑的《老公使用說明書》與《媽媽使用說明書》、激勵人心的《時尚女王香奈兒》與《穿著Prada的惡魔》、翻轉性別刻板印象的《丹麥女孩》與《阮ê青春夢：日治摩登新女性》等，邀請女性朋友們來中西區圖徜徉書本的世界，發掘知性美好的閱讀及文化體驗。

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