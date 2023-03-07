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    疫情以來美國農業部最大出訪團 台美攜手為農業淨零碳排努力

    台美邁向淨零碳排農業研討會揭幕，美國農業部的參訪團陣容堅強。（記者吳俊鋒攝）

    台美邁向淨零碳排農業研討會揭幕，美國農業部的參訪團陣容堅強。（記者吳俊鋒攝）

    2023/03/07 14:34

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院農業委員會舉辦的「台美邁向淨零碳排農業研討會」今天揭幕，美國農業部連同研究署長劉耀經（Simon Liu）等多達8名專家、學者出席，規模是疫情以來最大，雙方經驗分享，台美攜手為推動農業的淨零碳排而努力。

    研討會在大台南會展中心舉行，為期2天，針對淨零碳排、動物健康，以及人工智慧應用等議題進行分享，逾200人參加，座無虛席，農委會副主委杜文珍主持開幕儀式。

    杜文珍表示，氣候變遷的影響層面相當廣，農委會是台灣第1個對此成立專案辦公室的公務部門，2021年成立氣候變遷因應及淨零排放專案辦公室，從減碳、增匯、循環、綠趨勢等4大主軸來推動，致力於永續農業。

    杜文珍說，感謝各界的協助，推動迄今已見成果，透過研討會與大家分享，在淨零碳排的主題上，由台美專家一起交流；其次是動物健康，因為氣候變遷也影響疾病的傳播，關係著人如何的對應方法，尤其牽涉到台灣的養豬業，90%以上都是國產，相當重要，內容包含口蹄疫、非洲豬瘟等。

    杜文珍提到，第3個主題為人工智慧在農業上的應用，收集的大數據如何去運用、分析，藉由AI幫助農業對抗問題，這也很重要，特地邀請美國農業部研究所來分享。

    杜文珍強調，美國農業部是全球最大農業研究組織，除了公部門之外，也與學校、民間等單位等跨域合作，擁有的資料豐富，涉及領域從地下一直到外太空都有。

    這也是COVID-19爆發後，美國農業部第1個到台灣的參訪團，層級最高、專家最多，尤其出席的8名專家中，有3人獲得「總統級」的認可，堪稱「超級星星團」；研討會中分享自身的專長並提出建言，每場次都安排提問的交流時間，希望增加台美雙方合作機會，努力邁向淨零碳排農業。

    劉耀經則指出，台南是妻子的故鄉，自己是「台南的女婿」，很珍惜分享相關研究的機會；美國農業部與很多大學、甚至一些國家都有合作計畫，台灣也是其中之一，希望未來能繼續促成台美間更多的合作關係。

    台美邁向淨零碳排農業研討會揭幕，美國農業部的參訪團陣容堅強。（記者吳俊鋒攝）

    台美邁向淨零碳排農業研討會揭幕，美國農業部的參訪團陣容堅強。（記者吳俊鋒攝）

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