成大航太系教授王寶貫榮獲歐洲「尼可萊．鐸切克」獎最高榮譽

成功大學航空太空系教授、中央研究院環境變遷研究中心院士王寶貫，榮獲歐洲「尼可萊．鐸切克獎」。（成大提供）

2023/03/07 13:43

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立成功大學航空太空工程學系客座特聘講座、中央研究院環境變遷研究中心院士王寶貫教授，榮獲歐洲劇烈風暴實驗室（European Severe Storms Laboratory ，縮寫 ESSL）最高榮譽奬項「尼可萊．鐸切克獎（Nikolai Dotzek Award）」，成為台灣大氣學界且是亞洲首位獲此殊榮的學者，代表亞洲在此領域的地位跟影響力逐漸提升。

成大表示，王寶貫教授長期致力於大氣科學及雷暴（thunderstorms）物理研究，發表過許多學術論文。其中，提出的雲頂重力波碎波理論（Gravity Wave Breaking Theory）更對天氣預報和氣候模擬做出重要貢獻，因此被天氣災害和風暴領域的專家提名此一國際獎項且深獲評審團認可，成為2023年同時運用人造衛星在大氣科學研究的3位得獎者之一。

成大表示，地球被大氣圈包圍著，而隨著高度不同表分為對流層、平流層、中氣層跟熱層。平流層通常因為氣流穩定，所以會壓制對流層的物質上傳；但是王寶貫教授發現，雷雨雲的強烈上升氣流會引發雲頂重力波（gravity wave），在適當情況下，這些重力波會穿透對流層頂並產生碎波（wave breaking），把水蒸氣及冰晶輸送到平流層。這種碎裂現象也會對天氣及氣候系統的發展產生重要的影響。

王寶貫教授也架構雲模式來研究雷暴，雲模式除了可以計算出雷暴的可能產生時間，也可以看到雷暴裡的詳細結構（包含冰、雪花、冰雹等）、垂直氣流分布並預測雷暴的上升速度。雲模式透過電腦高解析度，成功模擬出我們在人造衛星裡觀測到的過衝雲頂（overshooting tops）與環境風場相互作用下的許多風暴特徵，比如冷圈、冷-U（cold- U）或是砧上卷雲（above-anvil cirrus plumes）現象。

成大表示，成立於2006年的歐洲劇烈風暴實驗室（ESSL）是一個非營利性的國際組織，從2011年開始設立了尼可萊．鐸切克獎項，除了紀念創辦人尼可萊．鐸切克（Nikolai Dotzek）外，更表彰對劇烈天氣、風暴、閃電等領域有重要貢獻的研究人員。

王寶貫教授用雲模式模擬出來的冷U、冷圈與人造衛星裡觀測到的現象相同。（成大提供）

王寶貫教授用雲模式模擬的冷U及砧上卷雲，可以看到裡面詳細結構分佈。（成大提供）

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