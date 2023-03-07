「找蛋」變成日常 府城百年餅鋪無奈：哪裡有蛋、哪裡衝

烘焙餐飲業者每天靠運氣穿梭菜市場找蛋，就連府城百年舊來發餅舖也不例外。（記者王姝琇攝）

2023/03/07 12:28

〔記者王姝琇／台南報導〕全國鬧蛋荒，以美食聞名的台南市許多餐飲業者都扛不住，紛紛祭出辦法因應，在海內外都擁有超人氣的「名東現烤蛋糕」，依每日「進蛋量」調整營業時間，排隊名店「七誠米粿」則是調漲加蛋價格，最後找嘸蛋索性公休。也有業者選擇硬撐，靠運氣每天穿梭菜市場找蛋，就連府城百年「舊來發餅舖」也不例外！

舊來發第4代陳淑芬表示，「蛋很難叫」，不僅要提前好幾天叫貨，還不一定有，遇到廠商沒有貨時，就要自己去菜市場「找蛋變成日常」；缺蛋連帶價格也大漲，有用到蛋的品項平均成本多20%，目前仍維持原訂售價，多出來就自行吸收。

舊來發以祭祀點心、酬神供品、特色傳統餅等商品為主打，業者表示，緊接著農曆3月即將到來，也是全年之中最多神明聖誕的月份，是傳統餅舖的「大月」，不免擔憂屆時會因為蛋荒造成商品供不應求，希望能儘速解決眼下的蛋荒問題。

業者提到，以今天為例，客戶下喜餅訂單需要用到5斤蛋，全家總動員，一整個上午跑了10多個地方才買齊，甚至網友傳來訊息哪裡有蛋，就往哪裡衝！又舉例如註生娘娘聖誕，信眾家添男丁時即會訂製「子孫龜」和大家分享（又稱幸龜），傳統蛋糕龜就時常見供品，也是需要用到大量雞蛋製作。

業者進一步說到，眼見農曆3月份的神明聖誕大月即將到來，只能嚴陣以待，提醒顧客提前下訂單，確定需求蛋量才有時間去「找蛋」，臨時訂單都會再三考量；此外，媒體報導國外進口蛋抵台，但是究竟哪裡買得到？同業甚至蛋商也是一問三不知，看不到相關配套！「至少讓我們知道雞蛋在哪裡？買貴總比買不到好。」

神明聖誕常見供品「蛋糕龜」。（圖由舊來發提供）

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