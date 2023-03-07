禁私校智力測驗招生 南市教育局：從嚴督導

南市市立及私立國民中小學3月展開招生作業。圖為示意圖與本新聞事件無關。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/07 11:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市市立及私立國民中小學3月將展開招生作業，南市教育局今（7）日表示，在尊重學生家長自由申請登記入學意願並考量公平均等錄取機會原則下，嚴禁各校以智力測驗、學業成就測驗或面談等其他方式，作為錄取依據篩選學生。

南市教育局強調，各私立學校也不得以任何理由拒絕學生登記，該局一定從嚴督導，並指派督學至各校督導登記、抽籤作業。

教育局表示，依「台南市私立國民中小學新生及轉學生入學實施要點」規定，私立學校招生採「自由申請登記」且「免試入學」，七股區昭明國中的招生則仍以該校學區為限。

南市市立及私立國民中小學統一訂定入學日程表：私立國民中小學登記日期為3月17日上午8時至下午4時及3月18日 上午8時至中午12時。抽籤日期為3月19日上午9時30分起至抽完全部籤卡為止。報到日期為3月21至3月24日上午8時至下午4時。另，市立國民中小學報到日期為3月25日上午8時至下午4時及3月26日上午8時至中午12時。

教育局強調，若私立學校有違反不當招生的情事或拒絕新生登記的情形，家長直接向教育局反映（檢舉專線06-3901249），一定會立即派員進行協助及調查。

南市市立及私立國民中小學3月招生，教育局嚴禁私校以面試或智力測驗等不當手段招生。（南市教育局提供）

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