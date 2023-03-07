南市公布違規酒駕名單再創新高 一口氣15人「上黑榜」

南市交通局今日公布第20批酒駕累犯15人名單相關資訊。（南市交通局提供）

2023/03/07 11:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府今公布第20批酒（毒）駕累犯名單，這次公布15名累犯違規人，再創歷來公布的新高紀錄，甚至有酒駕違規者在國道1被逮，自去年酒駕新法上路至今，累計已公布155人。

南市交通局表示，違規地點分別在新市區2名、國道1號1名、善化區2名、新化區2名、山上區1名、中西區4名、南區1名、新營區1名、安南區1名，依法公布姓名、照片及違法事實等資訊。

交通局表示，酒駕新法已於去年3月31日上路，依新法規定，酒駕違規除了有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處分外，累犯者還會被公告姓名、照片及違法事實，資料公布於交通局網站「台南市酒駕及拒測累犯者公布專區」，由交通事件裁決中心定期上傳名單。

交通事件裁決中心呼籲「喝酒不開車，開車不喝酒」，駕駛人如有需求，可找代駕服務或搭乘大眾運輸，以確保平安返家。酒駕除了可能涉及刑法公共危險罪以外，違規人並有罰鍰、吊扣（銷）駕照、道路交通安全講習等處罰，所駕駛的車輛也會連帶受到吊扣車牌2年的處分，違規累犯者更會被公告姓名、照片及違法事實，提醒駕駛人於飲酒後切勿開車。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南市交通局今日公布第20批酒駕累犯15人名單相關資訊。（南市交通局提供）

南市交通局今日公布第20批酒駕累犯15人名單相關資訊。（南市交通局提供）

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