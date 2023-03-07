獨家》檢舉同事午餐配「火影」 台南女警外流駐地監視器遭羈押

宋姓警員（左二）疑似讓前任男友進入辦公室翻閱同事物品，又有現任男友進入駐地拍攝同事吃飯、休息的畫面，被自家人查辦並遭羈押。（翻攝警五分局網站）

2023/03/07 06:16

〔記者王捷／台南報導〕去年9月台南警五分局交通分隊的蕭姓警員，在吃午餐時看火影忍者被「民眾」側錄PO網，不久又傳出有「陌生男子」摸進分隊，偷翻黃姓小隊長桌上的物品，警方查出這與分隊宋姓女警的現任男友與前男友有關，這個月警方蒐證結束，疑以洩密、貪瀆方向偵辦，搜索駐地並逮捕宋員，台南地方法院4日裁定宋姓女警羈押禁見。

據了解，32期的宋員剛分發時在派出所服務，當時她與前男友交往，但前男友的背景複雜，不是從事正常的職業，警所同事都很提防她與前男友，後來宋員也因此調到交通分隊，到分隊不久後，宋員與前男友分手，才與現任男友交往，而這次宋員會涉洩密案，疑似與兩任男友相關。

去年9月，網路平台爆料，交通分隊的蕭姓警員在「民眾洽公」時看「火影忍者」，後來警方一查，這個「民眾」就是宋員的現任男友，他也不是來洽公的，只單純來給宋員探班，現任男友不滿要進入分隊前被蕭員攔下盤問，所以才趁著蕭員在下午兩點吃午餐休息、看火影忍者時拍影片，並上網爆料。

一開始警分局很難解釋前因後果，媒體與外界紛紛批評蕭員「過太爽」。

但是「火影」事件剛過，去年11月，警五分局交通分隊又被爆料，這次直接有段辦公室的監視器畫面流出，有名「陌生男子」深夜或凌晨時段，在分隊黃姓小隊長桌上東翻西找，媒體依據片段爆料，批評黃小隊長洩密，「默許」陌生人進辦公室翻東西，後來警方一查，這並非「陌生人」，而是宋員的前男友。

黃小隊長變成箭靶很無辜，不過分局為掌握宋員的證據，對外只能說一切依法究辦，接著把宋員調離交通分隊，改到警備隊執勤，本來分局的同事都很訝異，宋員的缺可以越調越爽，不過這個月宋員因此被自家人大動作搜索調查。

警五分局在案發後低調蒐證，發現這段監視器早在「火影」事件前就被調出來，當時宋員還委託同事幫忙調閱，如果無故洩漏辦公室監視器，是洩密的行為，但是宋員在法庭上堅稱他不曉得監視器畫面為何會被爆料，檢方以串供、涉嫌重大為由聲押，南院在4日裁定羈押禁見。

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