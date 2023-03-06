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    到處借蛋還預支！ 台南「七誠米粿」扛不住蛋荒霸氣公休

    七誠米粿是不少在地老饕的早午餐首選。（圖取自「七誠米粿」臉書）

    七誠米粿是不少在地老饕的早午餐首選。（圖取自「七誠米粿」臉書）

    2023/03/06 22:58

    〔記者王姝琇／台南報導〕雞蛋供不應求！台南國華街知名排隊小吃「七誠米粿」公布，扛不住成本壓力，「加蛋」從原本每顆10元調漲至15元；但是就連漲價也無法因應的蛋荒問題，業者乾脆以「沒有蛋就彈性調整公休」來因應，決定明天（7日）起先連休3天。

    位在美食一級戰區的七誠米粿，以在來米製成米粿，沒有包餡料，而是先蒸後煎再搭配不同配料入口，尤其米粿加蛋煎到表面香脆後，再淋上店家獨門醬汁的吃法，更是在地老饕的早午餐首選。現點現煎且限量供應，時常是晚來就吃不到。

    公布調漲加蛋價格與無預期的公休日，七誠米粿老闆陳俊宇表示，從開業迄今雞蛋成本連漲幾乎翻倍，「調漲價格」因應消費者還能夠接受，但是最慘的是根本「沒有蛋」，原本每個月公休2天，近來已經多休好幾天。陳俊宇說，上一波228連假之前，為了不讓遠道而來的遊客敗興而歸，「到處借蛋」，連假過後還是要還；供應商的部分則是因應連假「先預支雞蛋」，「實際上就是雞蛋不足，我們也不為難供應商，乾脆就趁機休息。」

    七誠米粿開業時加蛋是不加價的，「如今也回不去了！」陳俊宇表示，平均每天需要100至200顆雞蛋用量，但是實際會來多少都不固定，早在農曆年前蛋商出貨就相當保守，這個月初蛋荒更是嚴重，目前供應商也估計短時間內無法解決雞蛋供不應求的問題，門市這邊除調漲價格外，另彈性公休。

    至於進口蛋是否能緩解現況，陳俊宇提到，做生意都有習慣的蛋源以維持品質，例如店內採用洗選蛋，這波進口蛋是否能有同等的品質都還未知，若是供應商這邊開始提供進口蛋，也會考量。

    台南國華街知名排隊小吃「七誠米粿」無預警公布明天起連休3天。（記者王姝琇攝）

    台南國華街知名排隊小吃「七誠米粿」無預警公布明天起連休3天。（記者王姝琇攝）

    台南國華街知名排隊小吃「七誠米粿」扛不住成本壓力，公布加蛋調漲至每顆15元。（記者王姝琇攝）

    台南國華街知名排隊小吃「七誠米粿」扛不住成本壓力，公布加蛋調漲至每顆15元。（記者王姝琇攝）

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