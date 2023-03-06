南投立委補選藍營落敗 南市國民黨議員籲：總統人選應儘速就定位

台南市議會國民黨團書記長蔡育輝呼籲黨中央，總統人選應儘速就定位。（資料照）

2023/03/06 19:15

〔記者王姝琇／台南報導〕南投第2選區立委補選落幕，國民黨敗選士氣低落。台南市議會國民黨團書記長蔡育輝表示，若不及時「止跌」，勢必影響2024大選；認為國民黨面對總統人選應該快速定位，最慢4月底前要決定，才能有效統籌計畫接下來的每一步。

蔡育輝指出，南投立委補選結果，可以說是民進黨初步整合成功，國民黨此時如果又整軍備戰太久，會更影響整體士氣！他說，民進黨主席賴清德第1戰南投告捷，絕對有利於他個人威望，也讓他的出戰2024的地位更加穩定，國民黨要加快速度！無論是總統或立委人選決定方式，都要符合民主機制，不能「誰說了就算」，才能反映出百姓真正的想法。

蔡育輝強調，策略對錯影響輸贏很大，總統人選決出唯有「全民調」才是符合民主常規，無論是浮上檯面的郭台銘、侯友宜、朱立倫或是其他人選，透過全民調，只要能勝出，就是最適合代表國民黨出戰的人選，勝者為王也能避免爭議。

國民黨新科議員、黨團發言人蔡宗豪則認為，國民黨應該團結一致，以重返執政為大目標，如今無論郭、侯、朱等每個人都在自己的位置上全力以赴，認為國民黨沒有派系對立，也不認為有誰不合適，未來無論出戰人選是誰，團結才是成功之道。也相信黨中央會有最適當的時間表規劃，個人認為至少上半年要有所決定。

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