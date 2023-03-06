台南水情吃緊 烏山頭水庫「石鋼琴」又現形

烏山頭水庫水位下降到54.5公尺，水岸、沙洲和水中小島就會露出，「石鋼琴」也因此現形。（記者楊金城攝）

2023/03/06 17:49

〔記者楊金城／台南報導〕南部水情吃緊，台南官田烏山頭水庫蓄水量持續下降，水中「石鋼琴」又現形露出水面，有如日月潭「九蛙」的旱象指標。

烏山頭水庫今天（6日）蓄水量有4115萬立方公尺，有效蓄水率51.9％，因曾文水庫3月起放水到烏山頭供灌春季雜糧，烏山頭蓄水量比之前不減反增，曾文水庫蓄水量則剩9629萬立方公尺，蓄水率跌破2成。

農水署嘉南管理處烏山頭分處說，「石鋼琴」在烏山頭水庫溢流口的前方水域，其實是涼亭基座的一部分，位在水域小島的岸邊，涼亭在10多年前因土石流失倒塌，基座未拆，形狀如鋼琴般。

烏山頭分處主任毛坤淵說，當烏山頭水庫水位下降到54.5公尺，水岸、沙洲和水中小島就會露出，「石鋼琴」也因此現形。

對比2021年號稱「百年大旱」，烏山頭水庫內的「石鋼琴」在當年4月浮出水面，今年提早現蹤，烏山頭分處說，因今年一期作停灌休耕，曾文水庫因應水情管控水量，未放水到烏山頭，烏山頭水庫水位下降，「石鋼琴」在2月就露出水面。

目前烏山頭水庫每日出水量約65萬噸供應工業用水、民生用水，以現有蓄水4115萬立方公尺，用水至少撐2個月。

曾文、烏山頭兩水庫蓄水量合計也還有1.37億噸，以台南每日用水量管控在100萬噸，另有民生用水供應為主的南化水庫，水情固然吃緊，但可撐到梅雨、夏季颱風季到來，如果雨季沒雨就代誌大條了。

石鋼琴在烏山頭溢洪道前的水域小島。（記者楊金城攝）

烏山頭水庫水位下降，水域小島露出，碼頭岸邊可看到護岸。（記者楊金城攝）

烏山頭水庫水位下降，水域小島露出，碼頭岸邊可看到護岸。（記者楊金城攝）

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