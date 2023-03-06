奇美博物館首推親子音樂會，打造「動物狂想」歡樂派對

奇美博物館首度推出親子音樂會「動物狂想」，為小朋友打造歡樂派對。（奇美博物館提供）

2023/03/06 16:02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南熱門景點之一的奇美博物館，針對家庭族群，首度推出了親子音樂會，打造「動物狂想」歡樂派對，邀請小朋友聆聽各種動物的叫聲，跟著獅子大遊行，並漫遊水族館、造訪花園王國，啟發無限想像力，將於4月8日登場。

另外，奇美博物館經典的母親節音樂會，今年主打熱情、奔放的拉丁風，展現媽媽們充滿個性的自信風采，也將於5月6日登場。

奇美首辦的親子音樂會主題為「動物狂想」，上半場主打耳熟能詳的旋律，包含經典的《D大調卡農》、「音樂神童」莫札特輕巧可愛的鋼琴奏鳴曲、「歌曲之王」舒伯特的2首變奏曲，以及柴可夫斯基的《花之圓舞曲》等，讓小朋友從基礎入門的曲目親近音樂大師。

下半場演出法國作曲家聖桑的《動物狂歡節》，運用各種樂器的音色與特質，傳神地描繪出動物的聲音與姿態，包含母雞、天鵝，甚至獅子等，淋漓盡致地展現，帶領孩子們參加精采絕倫的狂想派對，帶來耳目一新的感受。

為了讓小朋友沉浸其中，親子音樂會特地與「對位室內樂團」合作，加入生動活潑的戲劇導聆，透過故事情境的營造，讓孩子輕鬆進入奇妙的動物音符世界，輕鬆入門，是適合5歲以上孩童親身體驗的音樂活動。

奇美博物館的母親節音樂會，今年主題為「愛與熱情」，以風格強烈的拉丁曲目，傳遞媽媽們優雅浪漫與熱情豐沛的不同情感；並由活躍於舞台的聲樂家王喬怡、鋼琴家蘇俐方，以及被譽為「天才古典吉他演奏家」的林家瑋共同演出。

音樂會上半場由林家瑋獨奏揭開序幕，包含耳熟能詳的《阿爾罕布拉宮的回憶》和探戈風情的《布宜諾斯艾利斯之夏》，接著演出女高音搭配古典吉他的魏拉羅伯斯經典曲目《第五號巴西巴哈風格組曲》，以及阿根廷探戈歌王加德爾的《你愛上我那一天》。

下半場女高音王喬怡將搭配鋼琴，演唱旋律優美帶有濃烈西班牙風格的《格蘭納達》、龐賽描述愛情的《小星星》、美國現代作曲家巴伯的迷人作品《在這閃耀的夜晚》等曲目。

終場則由3位音樂家合作帶來智利吉他女詩人的《感謝生活》、西班牙傳統音樂戲劇「薩蘇埃拉」（Zarzuela）《傑伯迪歐的女兒們》的精采詠嘆調等，整場音樂會由鋼琴家蘇俐方導聆，陪伴民眾度過情感澎湃的母親節。

奇美博物館表示，家庭親子向來是主要客群之一，每年都會推出母親節音樂會，讓晚輩可以帶著母親等全家人一起來聆賞專為媽媽規劃的音樂節目。

為了讓古典樂能夠往下扎根，同時擴大音樂活動的多元性，館方今年首次推出親子音樂會，讓小朋友也能從詼諧有趣的節目裡感受古典樂的魔力，進一步獲得超乎想像的靈感與啟發。

奇美博物館指出，這次推出的2檔音樂會以家庭出發，滿足親子、母親等不同年齡組合的家庭需求，也期待透過多元主題的音樂會，讓古典樂親近每個家庭，更為家人打造一個共同情感的難忘回憶。

「動物狂想」親子音樂會將於4月8日（週六）下午2點30分登場；「愛與熱情」母親節音樂會，將於5月6日（週六）下午2點30分登場，演出地點為奇美博物館奇美廳，2場適合全家共賞的音樂會今起開始售票。

奇美博物館今年的母親節音樂會主打拉丁風情。（奇美博物館提供）

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