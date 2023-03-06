八田與一栽種 烏山頭水庫香榭大道南洋櫻已花開4成

台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻目前花開約4成。（記者楊金城攝）

2023/03/06 15:09

〔記者楊金城／台南報導〕台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻有93年歷史，3月初開花了，目前花開約4成，農水署烏山頭風景區管理所規劃在4月初連假期間，將推出南洋櫻和風祭活動。

烏山頭大壩底下的棧道有1.5公里長，賞櫻步道集中約120公尺長，往年的南洋櫻步道因「櫻花雪」有如鋪上粉紅色的地毯，相當漂亮，浪漫指數破表，是拍照打卡的熱門景點。

近些年，烏山頭香榭大道的南洋櫻到3月中旬才逐漸開花，今年在228連假就有花苞初綻放，近日因白天天氣溫暖，最近這一週一起開花，目前花開約4成，烏山頭風景區管理所主任趙貴良表示，春暖花開，南洋櫻花期在3月初開花進入花季「才是正常」。

香榭大道的南洋櫻，是在1930年烏山頭水庫完工時，從日本引進，由「嘉南大圳之父」八田與一親手栽種，至今有93年歷史，香榭大道現存21棵南洋櫻老樹，可謂老而彌堅，每當3月南洋櫻盛開，成為烏山頭最美麗的風景。

烏山頭園區另外在舊送水口、露營區、親水公園、八田與一紀念室也有栽種南洋櫻。

近年烏山頭南洋櫻花季每每吸引3、4萬名遊客來朝聖，今年花季從3月初開始，趙貴良說，花季預估可持續到4月初，園區也將推出和風祭活動，歡迎遊客前來賞花。

而台南官田區隆田Cha Cha文資教育園區與烏山頭水庫風景區，也從3月4日起攜手推出八田與一繪本故事屋，3月至8月每週末在兩園區輪流辦理，3月11日換由烏山頭園區舉辦。

台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻目前花開約4成。（記者楊金城攝）

南洋櫻花瓣。（記者楊金城攝）

台南官田烏山頭水庫香榭大道的南洋櫻開花了，有棧道通往香榭大道。（記者楊金城攝）

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