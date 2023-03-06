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    蛋荒！台南超人氣「名東蛋糕」撐不住 網友撲空：蛋蛋的哀傷

    台南人氣古早味蛋糕「名東現烤蛋糕」因蛋荒減產3分之1的蛋糕量。（記者王姝琇攝）

    台南人氣古早味蛋糕「名東現烤蛋糕」因蛋荒減產3分之1的蛋糕量。（記者王姝琇攝）

    2023/03/06 14:45

    〔記者王姝琇／台南報導〕受到禽流感及氣候不穩定的影響雞蛋產量驟減，缺蛋問題持續延燒；台南排隊名店「名東現烤蛋糕」貼出公告表示，因為雞蛋供應不足（不穩定），當日蛋糕賣完即提早打烊，時間將不固定。有網友表示，「撲空了，體會到『蛋蛋』的哀傷」。

    台南人氣古早味蛋糕「名東現烤蛋糕」去年正式進軍日本東京，在海外掀起熱賣，也讓原本的超人氣更加乘，卻也抵擋不了這一波缺蛋潮！負責人郭東蒝指出，農曆年前其實就有感覺缺蛋，但是近來真的是越來越嚴重，除了隨機調整營業時間，大筆訂單也不好接，怕做不出來。

    郭東蒝表示，「真的很缺蛋」，現在叫蛋「叫10箱來7、8箱」，詢問其他供應商也沒有蛋，大概減產3分之1的蛋糕量，目前就是雞蛋能來多少，就做多少蛋糕，以昨天為例，原本是晚間7點打烊，實際上在下午4點就收工了。

    郭東蒝表示，經營10多年來第1次遇到這種狀況，蛋價每台斤破50元，還不一定買得到雞蛋，日前也曾經向朋友調借雞蛋，但是總不是長久之計；現在可以做的就是「做多少算多少」。今天中午議員陳怡珍也到現場關心業者狀況，並說明現在政府的應對政策，預計3月底可望紓解恢復原狀。

    名東現烤蛋糕公告表示，「因為蛋荒，雞蛋供不應求，我們已經竭盡全力向供應商調貨，但是已經無法像往日那樣充足。名東要在這裡跟客戶說聲抱歉，因為雞蛋供應不足，所以我們只能用當天現有的新鮮雞蛋製作，蛋糕賣完即提早打烊，時間不定時，請顧客們諒解。待雞蛋供應充足後，會恢復往日的供應時間。」

    缺蛋問題持續延燒，台南排隊名店「名東現烤蛋糕」也撐不住，調整營業時間。（記者王姝琇攝）

    缺蛋問題持續延燒，台南排隊名店「名東現烤蛋糕」也撐不住，調整營業時間。（記者王姝琇攝）

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