真的是向天公借膽！ 台南天壇天公金遭竊 民俗專家︰民俗上無罪

台灣首廟天壇照牆前以麻袋包裝好準備送往環保專用爐燒化的天公金，昨日凌晨遭竊走67捆。（資料照）

2023/03/06 13:45

〔記者王姝琇／台南報導〕真的有人敢跟天公借膽又借錢！？台灣首廟天壇（天公廟）67捆天公金遭不明人士「整車」竊走，廟方人員發現後報警處理。民俗專家廖大乙語出驚人表示，蒼天有憐憫之心，視眾生平等，竊天公金在民俗上是無罪的，但強調不鼓勵犯法。

台灣首廟天壇照牆前以麻袋包裝好準備送往環保專用爐燒化的天公金，昨日凌晨被一名男子以貨車竊走67大捆，價值近7萬元；男子在竊盜過程碰巧被鄰居看見並告知廟方，確認天公金失竊後向南市警第二分局民權派出所報案。

廟方指出，早在前幾天該名男子就曾出現，並向廟方人員借手推車，人員不疑有他出借推車，卻不料他竟然當面拿著推車想要帶走天公金，當下被廟方人員制止，他則辯稱「神明有答應，他要替神明燒金紙」；誰知昨天凌晨竟開著租借來的貨車直接竊走67捆天公金。廟方表示，並不會提告，但為慎重起見已經先行備案。

廖大乙表示，神明視眾生平等，向天公借膽、借錢是可行的，強調民俗上無罪，但是不鼓勵這是犯法的行為；廖大乙說，眾生平等，我們不知道當事人是否有向神明祈願，而道法自然，蒼天也有憐憫之心，我們無從得知他這樣做的起心動念是什麼，也許是「善念為先」也不一定。

一般而言，竊盜金紙不外乎就是變賣換錢，廖大乙說，也許他家有急用呢？也是需要錢來照顧長輩？也許有很多我們無從得知的理由；但也有可能根本沒有變賣，而是直接拿去燒化？至於向天公「借錢」要不要還，廖大乙說，最好要還，但也要看雙方（人與神）當初是怎麼溝通的；民眾若是買到拜過的天公金也不要緊，畢竟「不知者無罪」。

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