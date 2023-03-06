費鴻泰批賴清德 賴系子弟兵反擊勿因徐巧芯而想博版面

南市議員蔡筱薇批評國民黨不要拿台南當內鬥籌碼，呼籲費鴻泰勿為了顧自己立委寶座口不擇言、搏版面。（記者蔡文居攝）

2023/03/06 13:20

〔記者蔡文居／台南報導〕立法院國民黨團總召曾銘宗、立委費鴻泰今天召開「民進黨染黑府城的金脈、人脈，賴清德都不知情？」記者會，對此，台南市賴系議員蔡筱薇反擊，國民黨不要拿台南當內鬥籌碼，呼籲費鴻泰更別因為徐巧芯來勢洶洶，為了顧自己立委寶座就口不擇言，想要來博版面。

蔡筱薇說，國民黨的記者會，不只是隔夜飯重炒，可謂是隔年飯重炒，陳年舊案又了無新意，浪費社會資源。這些案件有的已經檢調偵結、有的司法審理中，賴清德主席已經採取最高標準規範黨內同志，國民黨不要還停留在把法院當自家開的年代，隨意亂下指導棋，擾亂司法程序。同時，也呼籲國民黨正視自己黨內相關黑金、貪污問題才是正途。

蔡筱薇指出，國民黨的攻擊手現在換成「曾銘宗、費鴻泰」的「曾費組合」，出手果然名副其實，也難怪看到徐巧芯等高聲量的後起之秀會那麼緊張，想要來博版面。

蔡筱薇反擊說，「戰鬥藍」到處出征、兩分打民進黨七分打國民黨的手法，讓國民黨支持者失望，也把中間選民嚇跑，正是國民黨南投敗選的主因，而國民黨在南投敗選之後，立刻出現黨內大亂鬥，要選總統、要拚立委的，都在找戰犯、挑動初選深藍仇恨值，這些原本是國民黨的家務事，但亂扯台南、污名化台南，就必須站出來為台南說話。

蔡筱薇強調，國民黨南投敗選，「戰鬥藍」這種敗票側翼就是主因，侯友宜的歲月靜好變成烽火連天、朱立倫的總統棋局也是處處碰壁，如果國民黨還是要繼續搞雙標，那就繼續輸下去吧。

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