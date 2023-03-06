台南是非連環爆 國民黨要賴清德說清楚

國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右）、立委費鴻泰（左）6日舉行「民進黨染黑府城的金脈、人脈，賴清德都不知情？」記者會。（記者廖振輝攝）

2023/03/06 12:59

〔記者林良昇／台北報導〕台南市正副議長賄選案延燒，立法院國民黨團今質疑，台南市2015年發生的學甲爐渣案、前行政院發言人陳宗彥疑性招待事件，包含正副議長賄選案，都跟民進黨主席賴清德有關，是識人不明、長期縱容，賴清德必須對外說明。

立院國民黨團今召開記者會，黨團總召總召曾銘宗表示，台南地檢署在上週起訴台南市議長、副議長賄選、暴力案，「新聞稿稱檢警調必定全力掃蕩所有不法，還給台南市一個乾淨、和平的選風。」希望台南檢方能夠說到、做到。

國民黨立委費鴻泰表示，2015年發生在學甲的爐渣案，最後台南地檢署於2016年不起訴，直到2019年台南地檢署收到檢舉重啟調查，去年12月12日才依廢棄物清理法、刑法竊佔罪、違反公司法、商業會計法等罪嫌，起訴郭再欽、賴榮添等8人，以及明祥馨公司。

費鴻泰也提到，2019年賴清德與蔡英文總統競爭2020年總統大選民進黨候選人資格時，邱莉莉首先跳出來表態力挺賴清德。陳宗彥涉嫌接受性招待，是在賴清德擔任市長時的民政局長、新聞處長。新北市前副議長陳文治涉嫌關說施壓遭羈押，當年競選新北市議員時，賴清德全力相挺。

費鴻泰強調，邱莉莉、陳宗彥和陳文治都和賴清德一樣，同屬民進黨新潮流系，而邱莉莉與陳宗彥都來自台南，發生這一連串案件，是賴清德識人不明？還是長期縱容所致？

費鴻泰質疑賴清德，2015年時任台南市長時因議長涉及賄選但尚未起訴，就拒絕進入台南市議會232天，現在面對邱莉莉因賄選案遭起訴，賴清德的態度是什麼？還要讓台南文化古都、民主聖地繼續沉淪嗎？

立院國民黨團質疑，台南市是賴清德長期執政的地方，為何陸續發生嚴重黑金事件？請賴清德出來說清楚，講明白。此外，涉案人員為何全數交保？請檢調及台南地方法院出來說清楚。議長、副議長選舉買票事件為何未查資金流向？是故意放水嗎？

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