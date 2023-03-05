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    率團參加東京食品展 黃偉哲：將與準新科立委蔡培慧合作

    台南市長黃偉哲今天出發前往日本，率團參加東京食品展。（圖由南市府提供）

    台南市長黃偉哲今天出發前往日本，率團參加東京食品展。（圖由南市府提供）

    2023/03/05 18:01

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長黃偉哲今天（5日）帶領農產台南隊出發前往日本，參加東京食品展。他表示，這次出訪的兩大目標，除了推廣台南農產品外，也會協助同以農產為主的縣市，一起為台灣農民爭取更好的機會，例如會與甫當選的準南投新科立委蔡培慧合作，共同來推廣南投的好東西。

    南市府表示，日本東京食品展是世界三大食品展之一，與「德國科隆食品展」和「法國巴黎食品展」齊名。

    黃偉哲表示，這次出訪的兩大目標，第一是和日本在地知名通路合作，開闢專區讓日本消費者可以就近選購台南農產；第二是協助同以農產為主的縣市，一起為台灣農民爭取更好的機會，例如會與南投立委蔡培慧合作，共同來推廣南投的好東西。希望能藉由東京食品展的國際曝光，讓世界看見台南。

    黃偉哲說，東京食品展與一般展銷場合最大的差異，在於強調「商業端與商業端（B to B）」的合作關係，也更強調農產原物料在生產之後的中段通路與行銷，是與傳統的「帶最終商品去展覽」最大不同所在。

    黃偉哲表示，台南物產豐饒、品質一級棒，近來透過與中央農委會積極合作，強化冷鏈、產銷通路，讓台南農產的「青」，不只是可以從產地直達台灣消費者的餐桌，更提高了送到國外廠商或消費者的餐桌上。

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