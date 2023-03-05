台灣楝樹綠徑花開2公里 台江志工步行賞花兼巡守山海圳

台灣山海圳國家綠道的內海之路，如今已營造出長達2公里的台灣楝樹綠徑，今天台江志工步行賞花兼執行巡守山海圳任務。（記者王姝琇攝）

2023/03/05 11:49

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣山海圳國家綠道的紫楝花近來陸續開花，長達2公里的台灣楝樹綻放紫色花瓣，成為市區難得的賞花綠徑。台南社區大學台江分校暨台江流域志工社群今（5）日舉辦內海之路、大圳之路紫楝花散步節，帶領師生志工走路巡守山海圳，欣賞美麗的紫楝花，迎接觀音佛祖、大道公生。

社大台江分校與小台江等台江流域志工社群，共同倡議催生台灣山海圳國家綠道，並於16年前在嘉南大圳旁種植台江母親樹台灣楝樹，讓更多人認識台灣楝樹含子度冬、逢春開花、拓荒先驅樹種的精神，如今在山海圳國家綠道的內海之路，已營造出長達2公里的台灣楝樹綠徑，每年在土地公生後綻放，十分美麗。

社大台江分校近來發起山海圳國家綠道長距離巡守行動，呼籲國人分段、分時投入巡守山海圳的行列，記錄通報生態環境問題，共同以義行者的公民行動，共同維護營造這條長距離的台灣國家綠道。

台江分校呼籲市民，台灣楝樹是土地公種的樹，山海圳國家綠道內海之路就在市區，在生活中走出家門，以走路或是騎單車方式，就可以來內海之路，欣賞台灣紫楝花，走路散步巡守河川綠道，營造藍綠共構的山海圳綠廊道，共同建構永續的台灣新家園。

台灣山海圳國家綠道的內海之路，如今已營造出長達2公里的台灣楝樹綠徑。（記者王姝琇攝）

台灣山海圳國家綠道的紫楝花近來陸續開花，長達2公里的台灣楝樹綻放紫色花瓣。（記者王姝琇攝）

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