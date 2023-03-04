台南武承恩公園水池撈出60台斤怪魚 出動吊車吊上岸

台南下營武承恩公園水池涸窟清淤，今天撈出1尾大物，魚身長約150公分，重達60台斤。（下營上帝廟提供）

2023/03/04 20:53

〔記者楊金城／台南報導〕台南市下營玄天上帝廟的武承恩公園進行水池涸窟清淤，今天（4日）撈出1尾大魚，魚身長約150公分，重達60台斤，出動吊車吊上岸，驚動群眾圍觀。

有民眾認為是大頭鰱，但有民眾查資料指出是外來種的成吉思汗魚，屬巨鯰科，肉食性、性凶猛，會吃掉小魚。

下營上帝廟將捕撈到這尾成吉思汗魚龐然大物的照片貼上「我是下營人」臉書粉絲頁，引來網友討論，有人指武承恩公園大水池被放生外來種影響生態，也有人懷疑水池內的魚和烏龜減少，怕是被這尾怪物吃了。

下營上帝廟主委姜金利說，上帝廟將整建武承恩公園，提供民眾更好休憇環境，修繕公廁、改善環湖步道、飼養更多黑天鵝，今天先進行水池清淤，捕撈魚移置他處。

武承恩公園的大水池，面積超過1公頃，經過抽水整整1週，水位才降到小腿至腰部不同深度，今天再以魚網圍捕池中魚，忙了一整天。

下營上帝廟祭典組長曾冠松說，武承恩公園上一次涸窟清淤距今有10多年歷史了，今天清池引來民眾圍觀。

工人估算從大水池捕撈出大頭鰱、台灣鯛、土虱等上千台斤重，其中有3尾成吉思汗魚，最大一尾巨無霸怪物竟有150公分長、60台斤重，連工人也嚇了一跳，還以為是大頭鰱。

工人以魚網圍捕池中魚，忙了一整天。（下營上帝廟提供）

武承恩公園大水池以魚網圍捕池中魚，忙了一整天，還出動吊車，引起民眾圍觀。（下營上帝廟提供）

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