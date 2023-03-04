鄭南榕基金會「自由紋理」台南開展 「自由時代週刊」陳列民主牆

台南市長黃偉哲（左）參觀「自由紋理」台南展，鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭（右）介紹導讀鄭南榕的筆記手稿。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/04 20:26

〔記者洪瑞琴／台南報導〕鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」全國巡展，今（4）日台南場於湯德章紀念公園舉行開幕式，展覽內容除了以藝術視角詮釋鄭南榕Nylon的生命歷程，並加上史料呈現更完整樣貌。

展場設在南門路「胖地」，陳列鄭南榕創辦的「自由時代週刊」，有各時期代表性言論刊物，宛如「民主牆」。在那時威權戒嚴時期，可說是「禁書」，鄭南榕前前後後登記20多張執照，以閃避警備總部的查禁沒收或是新聞局的停刊處分，勇於揭發當時的政治黑幕，以及客觀忠實報導，也成了被查禁和停刊次數最多的刊物。

此外，1987年2月15日，228事件發生的40周年，為促進公開歷史真相、平反和紀念228，以促進台灣族群和解，鄭南榕和諸多民主前輩於全國展開遊行和宣講，首站地點便是台南。

當年參與遊行的黃昭凱今日現身見證這段歷史，他表示，遊行活動引起警方高度戒備，和警方鬥智才順利遊繞市區一圈，工作團隊拿著厚重的攝影裝備，留下珍貴畫面。黃昭凱有感而發說，「我們的時代已經過去了，踏過的腳步作見證」，希望下一代繼續努力打拚。

市長黃偉哲表示，在民主前輩的面前，他用一顆謙卑及努力的心緬懷，希望今日的活動，不只是活動而已，而是能夠把火種延續擴散出去的里程碑，讓Nylon足跡延續下去。

鄭南榕基金會終生志工葉菊蘭表示，台灣大眾對鄭南榕在認知上來說，還有很長的一段距離，因此這次的巡展透過開箱鄭南榕過去非常多的資料，展出他生活的不同面向，讓大眾看見鄭南榕曾經也是個平凡人，有家人、朋友、愛人，有夢想也有日常，希望能夠梳理出一個真正能夠與社會大眾親近的鄭南榕，重新認識並了解他。

鄭南榕基金會表示，外界對鄭南榕較多的認識，有爭取百分百言論自由、1986和1987年反對戒嚴的綠色行動、228平反運動、1989年自焚之外，這次全國巡展，加上史料呈現更完整立體樣貌的鄭南榕，而且有感於民主前輩們的奮鬥和初衷逐漸被世人所遺忘，希望透過巡展，以藝術和展覽方式，重新找到和當代的意義。

今日開幕式，包括前教育部長杜正勝、林宗正牧師、鄭邦鎮教授等多位貴賓與會。「自由紋理」展期即日起至4月16日。

鄭南榕基金會「自由紋理」全國巡展，陳列戒嚴時期的「自由時代週刊」。（記者洪瑞琴攝）

鄭南榕基金會「自由紋理：探索在地Nylon足跡」在「胖地」空間展出，將展至4月16日。（記者洪瑞琴攝）

鄭南榕基金會「自由紋理」展覽，鄭南榕親筆手跡（複製本）。（記者洪瑞琴攝）

228事件40周年遊行的民主前輩黃昭凱，見證與鄭南榕民主同行歷程。（記者洪瑞琴攝）

鄭南榕基金會「自由紋理」台南展，今日在湯德章紀念公園舉行開幕式。（記者洪瑞琴攝）

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