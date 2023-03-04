為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    全中運爆「地獄球場」！台南全運會14場館細心整備 估5月完工

    台南市永大滑輪溜冰場將是10月下旬登場的全運會競賽場地之一，預定3月底完工。（記者劉婉君攝）

    台南市永大滑輪溜冰場將是10月下旬登場的全運會競賽場地之一，預定3月底完工。（記者劉婉君攝）

    2023/03/04 21:21

    〔記者劉婉君／台南報導〕在新竹縣舉辦的全中運，傳出網球資格賽有選手疑因場地不平而受傷，網球一哥盧彥勳也發文怒批。而台南市面對即將承辦的全國運動會，14處整建的場館預計於5月完工，台南市長黃偉哲，已再三要求體育局對於場館整備要更細心。

    黃偉哲說，他山之石可以攻錯，早在去年新竹棒球場發生球員受傷時，就已要求體育局要對全運會的比賽場館整備更細心，各場地不要有石頭或是舖面厚度不夠，導致球場品質不良等問題，也要避免因場地不平而造成選手受傷的狀況，務求讓選手能在非常良好的場地充分競技，最重要的是不要讓選手因為場地而受傷，導致影響運動生涯甚至影響升學或個人未來的發展。

    全運會10月21日到26日在台南市登場，體育署去年核定全運會場館整修計畫補助，南市14處比賽場館整修總經費1億7615萬3864元，其中體育署補助7成，南市府自籌3成。

    台南市體育局說，14處比賽場館目前均依預定進度執行中，已完工9處，工程進行中5處，施工中的包括市立田徑場、市立橄欖球場、市立足球場、市立馬術場、市立桌球館。

    此外，新建的永大滑輪溜冰場也將是全運會的競賽場地，由前瞻計畫經費補助，預定3月底完工。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網球》遠離地獄球場！ 全中運賽事延期改到竹南
    2023/03/04 20:28

    網球》遠離地獄球場！ 全中運賽事延期改到竹南
    網球》全中運花3700萬整修成「地獄級場地」 專家提5大疑點、要大會道歉
    2023/03/04 20:09

    網球》全中運花3700萬整修成「地獄級場地」 專家提5大疑點、要大會道歉

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    網球》新竹縣全中運球場出狀況 受傷選手媽痛訴：為何讓孩子在危險場地比賽？
    2023/03/04 11:41

    網球》新竹縣全中運球場出狀況 受傷選手媽痛訴：為何讓孩子在危險場地比賽？
    網球》新竹縣全中運「地獄級場地」害小選手受傷 盧彥勳發文怒了！
    2023/03/04 09:09

    網球》新竹縣全中運「地獄級場地」害小選手受傷 盧彥勳發文怒了！
    新聞360》「地獄級場地」害全中運選手受傷！他怒飆：新竹縣教育局是混蛋
    2023/03/03 18:35

    新聞360》「地獄級場地」害全中運選手受傷！他怒飆：新竹縣教育局是混蛋
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播