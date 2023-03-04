全中運爆「地獄球場」！台南全運會14場館細心整備 估5月完工

台南市永大滑輪溜冰場將是10月下旬登場的全運會競賽場地之一，預定3月底完工。（記者劉婉君攝）

2023/03/04 21:21

〔記者劉婉君／台南報導〕在新竹縣舉辦的全中運，傳出網球資格賽有選手疑因場地不平而受傷，網球一哥盧彥勳也發文怒批。而台南市面對即將承辦的全國運動會，14處整建的場館預計於5月完工，台南市長黃偉哲，已再三要求體育局對於場館整備要更細心。

黃偉哲說，他山之石可以攻錯，早在去年新竹棒球場發生球員受傷時，就已要求體育局要對全運會的比賽場館整備更細心，各場地不要有石頭或是舖面厚度不夠，導致球場品質不良等問題，也要避免因場地不平而造成選手受傷的狀況，務求讓選手能在非常良好的場地充分競技，最重要的是不要讓選手因為場地而受傷，導致影響運動生涯甚至影響升學或個人未來的發展。

全運會10月21日到26日在台南市登場，體育署去年核定全運會場館整修計畫補助，南市14處比賽場館整修總經費1億7615萬3864元，其中體育署補助7成，南市府自籌3成。

台南市體育局說，14處比賽場館目前均依預定進度執行中，已完工9處，工程進行中5處，施工中的包括市立田徑場、市立橄欖球場、市立足球場、市立馬術場、市立桌球館。

此外，新建的永大滑輪溜冰場也將是全運會的競賽場地，由前瞻計畫經費補助，預定3月底完工。

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