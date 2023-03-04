台南左鎮盼推葛鬱金產業 成大、南台科大攜手助偏鄉

國立成功大學惡地協作USR團隊與南台科大師生攜手，協助偏鄉左鎮挖掘地方特色。（記者劉婉君攝）

2023/03/04 19:55

〔記者劉婉君／台南報導〕葛鬱金俗稱粉薯，是古早的太白粉。台南市左鎮公館社區今（4）日舉辦「左鎮葛鬱金豐收祭」，希望更多人認識在地產業。國立成功大學惡地協作USR團隊也與南台科大師生攜手，協助偏鄉左鎮挖掘地方特色，為地方發展找到更多可能性。

左鎮葛鬱金豐收祭暨嘉年華活動今天在左鎮岡林國小舊址舉行，有葛鬱金DIY體驗、左鎮國中、小與光榮實小、小林大滿舞團、新化繽紛肚皮舞團等演出，成大團隊也在現場擺攤展示惡地協作的成果，南台科大師生則帶領民眾手作西拉雅花環。

左鎮公館社區發展協會理事長羅靜蘭與總幹事陳柳足表示，葛鬱金是公館重要的作物之一，近年來卻受到進口廉價太白粉衝擊。社區於4年前開始舉辦葛鬱金豐收祭，希望持續推廣在地產業，也為社區及長輩帶來活力。

成大惡地協作USR團隊助理趙之為，4年前即曾參與葛鬱金節活動，他與同為助理的林筱棋、林宥祺，今天一同於現場展示成大近年來在左鎮協作的成果。趙之為表示，成大團隊曾協助進行葛鬱金的營養成分分析，去年也曾為左鎮製作像素惡地的線上地圖，這個月開始至五月，將再帶領左鎮國小科技課程學生，透過田調與故事整理等，一起將地圖的內容補充得更豐富。

成大都市計劃學系副教授張秀慈指出，團隊近年投入規劃研究的湯姆生、馬雅各文化路徑，去年獲選為文化部台灣文化路徑示範路徑路線之一，左鎮公館社區位於路徑上，而葛鬱金也是西拉雅族部落重要的作物之一，未來希望整理出相關脈絡，強化當地產業發展的角色，下學期也計畫復刻左鎮岡林地區居民，百年前持火把步行到高雄木柵教會參加禮拜的火把。

南台科大視覺傳達系助理教授賴孟玲表示，師生近年來陸續在左鎮光和、光榮社區及左鎮老街，協助將在地西拉雅文化特色轉譯，成為教具或繪本、插畫等展示成果，協助行銷設計及創意品牌的開發，後續也會協助社區，收集在地長者的記憶與故事，再由學生用插畫的方式，將長者的記憶保存下來。

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