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    花930抽中輕豪宅！台南購物節最大獎幸運兒出爐

    台南購物節今天在南紡購中心抽獎，抽出最大獎近千萬元美屋。（記者洪瑞琴攝）

    台南購物節今天在南紡購中心抽獎，抽出最大獎近千萬元美屋。（記者洪瑞琴攝）

    2023/03/04 18:11

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南購物節抽獎活動登錄金額73.1億元，今天最後壓軸在南紡購中心抽出最大獎近千萬元美屋，幸運得主「曾○玲」去年9月在永康家樂福購物，消費發票金額930元，「1萬倍」的幸運從天而降，讓現場觀眾好羨慕！

    最大獎輕豪宅，位在安平區，龍騰建設所建的「市政阿曼」，市價約970萬元，空間總坪數為27.14坪，格局為兩房一廳的全新美屋。

    2022台南購物節從去年7月14日開跑以來延長至今年2月28日結束，每筆發票金額消費滿100元就可登錄抽獎。市府經發局統計，台南購物節有超過26.2萬會員登錄，累積登錄發票張數達599萬張，登錄金額達到73.1億元。

    今天最後壓軸抽獎活動，由市府經發局副局長蕭富仁代表市長黃偉哲抽出幸運大獎，由「曾○玲」幸運獲得。

    今天除了抽出萬眾矚目最大獎房子得主外，也抽出現金十萬元2名、宏佳騰智慧電車4台、iPhone 14手機6支、現金五萬元1名等多項豐富大小獎，現場邀請律師見證直播抽獎，抽獎結果於「臺南經濟情報讚」臉書粉絲專頁及台南購物節網站公布得獎名單。

    市長黃偉哲說，恭喜這名幸運兒入住全新美屋，台南及各地朋友來台南振興拚經濟，以及民間企業大力支持贊助，攜手共同為促進台南買氣、振興整體經濟而努力。

    台南購物節最大獎，位在安平區的「市政阿曼」大樓美屋。（記者洪瑞琴攝）

    台南購物節最大獎，位在安平區的「市政阿曼」大樓美屋。（記者洪瑞琴攝）

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