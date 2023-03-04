台南古都馬拉松海軍陸戰隊重機車大遊行 72歲「勇士」入列

陸戰隊雲嘉南聯盟發起重機車大遊行，宣傳台南古都馬拉松。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/04 12:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕海軍陸戰隊雲嘉南聯盟今（4）日發起重機車大遊行，70多部重機如「勇士」威武出場，為明（5）日將登場的古都馬拉松暖身宣傳，以及2023全國運動會在台南、國軍招募宣導壯大聲勢。

其中年紀最長的是72歲的陳金溢，騎乘BMW重機相當顯眼，帥氣夾克、吊帶牛仔褲裝扮，看起來相當硬朗的「少年仔」。他說，早年從事五金行，就喜歡騎機車到處跑，退休後，兒子買重機車送給他，所以家裡共有3部重機，今天騎上路的是他最愛騎、也騎最久的一部車，逍遙自在實現夢想。

陸戰隊指揮官馬群超中將也到場勉勵退伍弟兄們，能夠發揮陸戰隊不怕苦、不怕難精神，在各行各業為國家社會貢獻，尤其盡己之力幫助社會角落弱勢族群。

今年古都馬拉松賽事，因疫情解除擴大辦理，陸戰隊重機車盟弟兄在會長李嘉文、隊長陳國章、海軍陸戰隊雲嘉南連盟管群賴宗志號召全台陸戰隊重機車弟兄，約近80部重機、90多人参與，聲勢浩大。

歷年古都馬拉松比賽，陸戰隊退伍弟兄都報名參賽，並在進入終點時，隊伍都集結一起慢跑，高舉陸戰隊相關旗幟，一路高唱陸戰隊隊歌，發揮團隊精神，一同鼓勵弟兄完成馬拉松賽事，充分發揮陸戰隊不放棄任何弟兄的訓誨。

重機聯盟理事長李嘉文表示，感謝所有學長、學弟對活動的認同與參與，讓重機隊宣傳遊成功，預祝選手們成績突出。

72歲陳金溢参與重機車遊行。（記者洪瑞琴攝）

陸戰隊雲嘉南聯盟發起重機車大遊行，宣傳台南古都馬拉松。（記者洪瑞琴攝）

陸戰隊雲嘉南聯盟重機車遊行，來自全國各地重機陸戰隊弟兄響應參與。（記者洪瑞琴攝）

72歲陳金溢参與重機車遊行。（記者洪瑞琴攝）

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