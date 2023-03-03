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    海軍敦睦艦隊來了！3/12、13停靠安平商港開放登艦參觀

    今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，油彈補給艦『532磐石軍艦』，將於3月12、13日停靠安平商港開放民眾登艦參觀。（台南市民政局提供）

    今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，油彈補給艦『532磐石軍艦』，將於3月12、13日停靠安平商港開放民眾登艦參觀。（台南市民政局提供）

    2023/03/03 21:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕海軍敦睦遠訓支隊軍艦來了！3月12、13日將停靠安平商港開放民眾登艦參觀，並安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊表演，將再掀起一波萬人朝聖風潮。

    海軍敦睦遠訓支隊每次停靠安平商港，就吸引數萬軍事迷和民眾登艦參觀，這次海軍疫情後再執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，配合環島航訓停靠國內各港口，並開放民眾登艦參觀，一方面讓民眾瞭解海軍建軍備戰整備現況，進而關懷海軍、支持海軍，達到全民國防目標，另一方面也能達成人才招募、宣揚國威等任務。

    南市民政局表示，今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，由海軍派遣油彈補給艦『532磐石軍艦』及康定級飛彈巡防艦『1208承德軍艦』兩艘軍艦靠港，此外海軍為了展現壯盛訓練成果，3月12日上午10時及3月13日下午14時，安排海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊舉行1小時表演，歡迎民眾、團體、學校組隊前往登艦參觀，認識國軍裝備戰力。

    民政局表示，活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，參觀民眾可搭乘大台南公車「綠17」、藍幹線前往，於安平港站下車，往安平商港（工業區碼頭管制站）方向步行約500公尺到達目的地。

    民政局也提醒，外籍配偶尚未取得中華民國身分證者，由具中華民國國籍之配偶陪同登艦，併同出示配偶身分證及個人居留證等合法證件；外籍看護須陪同具中華民國國籍的雇主登艦，登艦時均出示具照片合法證件，接受查驗；外籍人士未經事先申請不得登艦；因安全考量，不能使用空拍機。

    今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，將於3月12、13日停靠安平商港開放民眾登艦參觀，並安排儀隊表演。（台南市民政局提供）

    今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，將於3月12、13日停靠安平商港開放民眾登艦參觀，並安排儀隊表演。（台南市民政局提供）

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