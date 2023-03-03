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    勞動部推「大專青年預聘計畫」 媒合重點產業人才

    勞動部在南科舉辦「大專青年預聘計畫」說明會，出席踴躍。（勞動力發展署提供）

    勞動部在南科舉辦「大專青年預聘計畫」說明會，出席踴躍。（勞動力發展署提供）

    2023/03/03 22:08

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕為補足重點產業人才缺口，並縮減就業的學用落差，勞動部推出「大專青年預聘計畫」，媒合符合國家重點產業中階技術以上職缺，安排360小時以上工作崗位訓練，符合規模的重點產業，還有獎勵補助，創造三贏。

    勞動部今天南科舉辦「大專青年預聘計畫」巡迴說明會的壓軸場，勞動力發展署雲嘉南分署號召聯亞光電、住華科技、南光化學製藥、榮剛材料、東佑達、遠東機械與茂迪公司等重點產業大廠出席。

    而雲嘉南轄內的大專校院也派員出席說明會，連同廠商代表近百人參加，現場互動熱絡、詢問不斷，業界多表態有意與學校合作。

    勞動力發展署副署長賴家仁說，為了補實企業所需人才，協助青年銜接職場，勞動部針對即將進入職場的「補助大專校院辦理就業學程計畫」大四生，將原有職場體驗課程擴大工作崗位訓練，並推出「大專青年預聘計畫」。

    計畫在媒合符合國家重點產業中階技術以上職缺，安排360小時以上工作崗位訓練，且指派資深員工擔任職場導師進行工作實務訓練，不僅為企業補足人才缺口、更提升在校青年的就業職能。

    雲嘉南分署長劉邦棟進一步補充，只要企業符合5+2、5G、AI等國家重點產業，且員工規模達50人以上的，都可與轄區大專校院合作向雲嘉南分署提出計畫申請，將補助企業訓練費用每人最高7.2萬元；學校端也可獲得最高80萬元的計畫補助。

    為鼓勵大四青年留在原公司，畢業後持續留任30日，還能領取獎勵金1萬元，學校成功媒合也可領取每人2000元的獎勵金，實質為產業、學校及青年創造三贏局面。

    劉邦棟鼓勵轄區有意願參與的大專校院、企業界，即起至今年3月17日前，由大專校院統一向雲嘉南分署申請辦理或洽談辦訓事宜，相關問題歡迎撥打計畫專線（06）6985-945轉1307洽詢。

    有志投入重點產業行列的大專青年，可依各大專校院的選課時間進行報名，並由大專校院及企業協助甄選參訓；有關「大專青年預聘計畫」的更多資訊，歡迎上青年職訓資源網 查詢，或撥打免付費客服專線0800-777-888。

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