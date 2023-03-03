45萬獎金獵人 全國獨有「in 台南‧無影藏」文資影像競賽開跑

2023「in 台南‧無影藏」文資影像競賽徵件今日開跑，競賽總獎金45萬元、首獎15萬元。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/03 23:12

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國內首創以文化資產紀錄影像的「in 台南‧無影藏」文資影像競賽，今年邁入第5屆，這項2年1屆的活動，10年來已經累積超過1百部文資相關影像，迎接「台南400」，今年主題「打開文資影像力、邀你挑戰無影藏」，競賽總獎金45萬元、首獎15萬元，徵件即日起至6月30日。

南市文化局表示，南市文化資產影像競賽「全國獨一無二」，已成為全國文資紀錄高手競賽殿堂，主要是鼓勵、培養、創造與典藏對未來世代有意義的文資影像，參賽者來自全國各地，除突顯大眾對探索記錄自身歷史、土地與文化的熱誠外，伴隨這些年來文資教育的推動深化，民眾對文資保存日漸重視，參賽作品的影像風格也愈發豐富多元。

今日徵件開跑儀式，國寶級藝師陳啓村展示設計的獎座；主持啟動的市府副祕書長王揚智表示，台南豐富文化資產需要妥善的記錄保存，才能夠讓往後的世代一睹先人努力痕跡，也可透過這些影像，讓全世界看到台南的美麗，更期盼未來能為這些影像資料找到更多展演平台推廣出去。

文化局代理局長陳修程說，累積的這些影像紀錄包含原台南州廳、台南孔子廟、東山西拉雅吉貝耍夜祭及西港刈香等，各種有形及無形的文化資產，透過鏡頭挖掘文化資產的不同面向與風華，也期望藉徵件比賽，廣邀熱愛台南的朋友們，善用各式拍攝工具，親身創造「打開文資影像力」的千姿百態。

競賽活動將選出20部入圍作品，預計9月公布，後續再決審評選9部得獎作品，擇期頒獎及各地巡迴播映。徵件活動可上網「in台南‧無影藏」，IG「tainantchf」。

「2021 in台南‧無影藏—台南市文化資產影像競賽」，首獎作品為動畫片《壹零捌足》（南市文化局提供）

in台南‧無影藏 - 2021台南市文化資產影像競賽得獎作品《大道之行集和蜈蚣》，紀錄學甲慈濟宮上白礁謁祖祭典的蜈蚣陣。（南市文化局提供）

in台南‧無影藏 - 2021台南市文化資產影像競賽得獎作品《文差》。（南市文化局提供）

2023「in 台南‧無影藏」文資影像競賽，由國寶級藝師陳啓村設計獎座。（南市文化局提供）

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