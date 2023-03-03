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    疫情趨緩 台南市「這件事」今起取消

    疫情趨緩，南市今日起停止每日發布疫情圖卡，昨（2）日「最後1張」圖卡的本土病例數1230名。（南市衛生局提供）

    疫情趨緩，南市今日起停止每日發布疫情圖卡，昨（2）日「最後1張」圖卡的本土病例數1230名。（南市衛生局提供）

    2023/03/03 17:14

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病、COVID-19）疫情趨緩，南市自今（3）日起停止每日發布疫情圖卡，但仍持續提供疫苗接種服務，呼籲民眾接種疫苗，以提高整體保護力。

    巧合的是，「最後1張告別」圖卡，昨（2）日新增1230名COVID-19本土個案，自去（2022）年1月1日至今年3月1日，南市累計確診個案人數共71萬9840名，全年齡累計確診百分比為38.86％，數字「1、2、3、0」順口溜說再見！

    南市衛生局表示，因應疫情趨緩，自今日起停止每日發布疫情圖卡，未來仍持續監測疫情發展，若有相關重大政策，將會適時對外公開發布，即時提供民眾相關疫情資訊，若有防疫相關問題，民眾也可上官網資訊查詢或撥打防疫專線。

    衛生局表示，國內疫情穩定、逐步解封，配合中央推動今年全民COVID-19疫苗接種運動，呼籲「未曾接種任何1劑」、「尚未完成基礎劑」及「6歲以上於今年1月1日起未接種過莫德納BA.4/5次世代疫苗」的民眾，今日起可至「台南打疫苗」系統預約3月6日以後的接種場次，建立疫苗保護力，保護自己也保護家人，持續落實咳嗽禮節、勤洗手等個人好習慣，防範病毒傳播，共同迎接疫後新生活。

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    南市3月6日後持續提供疫苗接種服務，衛生局呼籲民眾踴躍接種，以提高整體保護力。（南市衛生局提供）

    南市3月6日後持續提供疫苗接種服務，衛生局呼籲民眾踴躍接種，以提高整體保護力。（南市衛生局提供）

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