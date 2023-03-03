台灣國際蘭展開幕 賴清德期許像荷蘭鬱金香創造最大經濟產值

副總統賴清德（前右一）參觀台灣國際蘭展，讚不絕口。（記者楊金城攝）

2023/03/03 16:48

〔記者楊金城／台南報導〕2023年台灣國際蘭展今天（3日）在台南後壁區蘭花生物科技園區開幕，副總統賴清德參觀蘭展讚不絕口，他說，期許台灣蘭花能像荷蘭鬱金香一樣，行銷全世界，養活更多農民，創造台灣最大經濟產值。

第19年舉辦的2023台灣蘭展開幕後，從明天（4日）起至19日在後壁蘭花園區展出，今年以「蘭花魔鏡-看見，新起點」為主題，帶領民眾穿梭時空探索蘭花的起源，連結過去與未來。

賴清德、台南市長黃偉哲、農委會副主委陳駿季、外貿協會董事長黃志芳、農糧署長胡忠一、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮等人為台灣蘭展開幕，隨後參觀蘭展。

賴清德賞花心情不錯，他稱讚說，台灣蘭花園區是全球最具規模的蘭花產業聚落，不管是育種或供貨、生技研發都居業界領先地位。去年業者以奈米技術噴印烏克蘭國旗圖樣的蘭花力挺烏克蘭，今年又有土耳其國旗蘭花聲援土國震災，不僅展示蘭花創新技術，更表達國人對世界各國的關懷。

賴清德說，期盼蘭農、蘭協及專家學者持續與官方合作，將台灣蘭花推向國際，讓台灣蘭花如同鬱金香之於荷蘭創造最大經濟產值。

賴清德也為台南拚觀光，他說，春天是適合旅遊的時間，台南並是適合觀光的城市，歡迎遊客來蘭展觀看最美麗的蘭花，順遊台南景點、吃美食。

陳駿季說，台灣蘭花產業發展出完整的價值鏈體系，除了優異的育種能力，還有良好的生產模式與專業化分工，去年台灣蘭花外銷62.1億元，8成以上外銷美國、日本、越南、荷蘭、韓國及加拿大等國。

台灣蘭展是世界3大蘭展之一，今年首次改由農委會農糧署主辦，展期16天創蘭展之最，以5萬株各式蘭花布置蘭展會場，花團錦簇十分漂亮，蘭展設主題館、競賽館、花育館、市集館、商務館等。

其中，到蘭花與恐龍雙主角的主題館，就如同來到白堊紀遠古森林，揭開蘭花起源之謎，接著探索蘭花DNA傳遞與蘭花育種的「蘭花魔鏡世界」。展館外另有可愛又迷幻的「Orchid獸」、蛇頸龍。

副總統賴清德（中）、台南市長黃偉哲（右三）、農委會副主委陳駿季（左三）等人為台灣蘭展開幕。（記者楊金城攝）

副總統賴清德（前右六）參觀台灣國際蘭展比讚。（記者楊金城攝）

蘭展有特殊的螢光蘭花。（記者楊金城攝）

台灣蘭展以5萬株各式蘭花布置。（記者楊金城攝）

副總統賴清德（右一）參觀台灣國際蘭展競賽花全場總冠軍「五星上將」（左）。（記者楊金城攝）

2023年台灣國際蘭展今天開幕。（記者楊金城攝）

2023年台灣國際蘭展今天開幕。（記者楊金城攝）

2023年台灣國際蘭展今天開幕。（記者楊金城攝）

2023年台灣國際蘭展今天開幕，遊客開心和恐龍合照。（記者楊金城攝）

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