今年首發 台南小黃公車白河區「黃10-2」通車

台南市長黃偉哲（右一）扶長者試乘小黃公車白河「黃10-2」線。（記者楊金城攝）

2023/03/03 13:49

〔記者楊金城／台南報導〕大台南公車路網2023年首條生力軍，在白河區擴大服務的小黃公車「黃10-2」線今天（3日）上線通車，串聯白河河東里、崁頭里散村聚落，每日有3班次往返，提供預約到府服務，服務彈性，鄉親讚說：「小黃公車揪感心」。

市長黃偉哲主持南市第21條小黃公車白河「黃10-2」上線，他表示，市府關懷偏鄉居民，2019年起為兼顧偏鄉交通需求，逐步推動小黃公車服務，服務至今擴及14個行政區，超過92000人次使用，已是偏鄉地區年長者就醫、學齡孩童就學、當地居民日常採買的重要交通工具，是最有溫度也是最有彈性的公共運輸服務，滿意度調查達94%以上，廣受市民好評，並受行政院政府服務獎的肯定。

白河區原有4條小黃公車服務，新增的「黃10-2」線可補足白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地長年無公共運輸服務的缺口，造福鄉親，路線全長約7.4公里，行駛時間約25分鐘，在站牌距離1公里內均可預約到府接送，路線至白河站可再轉乘黃幹線及黃支線公車。

小黃公車收費比照公車，享有基本里程免費等優惠，因「黃10-2」線不到8公里，使用電子票證搭乘都可免費搭乘，另外使用市民卡敬老卡、愛心卡也是免費搭乘，相當便利實惠。

台南市交通局局長王銘德指出，今年已爭取第四期中央補助經費859萬元 ，上半年南市預計新闢小黃公車路線11條，後續在六甲、山上、善化、西港等10條路線將陸續分區上線服務，敬請期待。

南市第21條小黃公車，白河「黃10-2」線今天上線通車。（記者楊金城攝）

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