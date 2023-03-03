為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    今年首發 台南小黃公車白河區「黃10-2」通車

    台南市長黃偉哲（右一）扶長者試乘小黃公車白河「黃10-2」線。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲（右一）扶長者試乘小黃公車白河「黃10-2」線。（記者楊金城攝）

    2023/03/03 13:49

    〔記者楊金城／台南報導〕大台南公車路網2023年首條生力軍，在白河區擴大服務的小黃公車「黃10-2」線今天（3日）上線通車，串聯白河河東里、崁頭里散村聚落，每日有3班次往返，提供預約到府服務，服務彈性，鄉親讚說：「小黃公車揪感心」。

    市長黃偉哲主持南市第21條小黃公車白河「黃10-2」上線，他表示，市府關懷偏鄉居民，2019年起為兼顧偏鄉交通需求，逐步推動小黃公車服務，服務至今擴及14個行政區，超過92000人次使用，已是偏鄉地區年長者就醫、學齡孩童就學、當地居民日常採買的重要交通工具，是最有溫度也是最有彈性的公共運輸服務，滿意度調查達94%以上，廣受市民好評，並受行政院政府服務獎的肯定。

    白河區原有4條小黃公車服務，新增的「黃10-2」線可補足白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地長年無公共運輸服務的缺口，造福鄉親，路線全長約7.4公里，行駛時間約25分鐘，在站牌距離1公里內均可預約到府接送，路線至白河站可再轉乘黃幹線及黃支線公車。

    小黃公車收費比照公車，享有基本里程免費等優惠，因「黃10-2」線不到8公里，使用電子票證搭乘都可免費搭乘，另外使用市民卡敬老卡、愛心卡也是免費搭乘，相當便利實惠。

    台南市交通局局長王銘德指出，今年已爭取第四期中央補助經費859萬元 ，上半年南市預計新闢小黃公車路線11條，後續在六甲、山上、善化、西港等10條路線將陸續分區上線服務，敬請期待。

    南市第21條小黃公車，白河「黃10-2」線今天上線通車。（記者楊金城攝）

    南市第21條小黃公車，白河「黃10-2」線今天上線通車。（記者楊金城攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南農村「高速公路」1200公里可繞台 小黃公車將有31條路線
    2022/11/15 10:59

    台南農村「高速公路」1200公里可繞台 小黃公車將有31條路線
    大台南小黃公車將增11條路線 明年陸續上路
    2022/11/11 16:26

    大台南小黃公車將增11條路線 明年陸續上路

    8分鐘連高鐵 大樓價買仁武八德透天
    台中偏鄉小黃公車「長智慧」 手機APP、網站都能查到站時間
    2022/11/04 17:25

    台中偏鄉小黃公車「長智慧」 手機APP、網站都能查到站時間
    台中增7條小黃公車路線，服務大肚、梧棲、石岡等偏遠地區
    2022/10/03 15:03

    台中增7條小黃公車路線，服務大肚、梧棲、石岡等偏遠地區

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播