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    南市藍營要提告正副議長當選無效 邱莉莉強調沒賄選、待司法判決

    台南市正副議長遭檢方起訴涉賄選，議會國民黨團開轟，南市議長邱莉莉（左）反擊。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    台南市正副議長遭檢方起訴涉賄選，議會國民黨團開轟，南市議長邱莉莉（左）反擊。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    2023/03/03 12:10

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市正副議長邱莉莉、林志展昨被檢方起訴涉賄選，南市議會國民黨團今（3）日開轟，向民進黨主席賴清德喊話，拿出高道德標準要求邱、林辭去正副議長職位，重新改選，黨團也將向法院提告正、副議長當選無效。

    針對起訴書內容及國民黨議員要求請辭，邱莉莉今日也發出聲明，強調她沒有賄選，在檢察官兩次問訊的過程，都是清清楚楚明明白白據實以告，並且詳盡解釋的義務，可惜起訴書的內容多為檢察官的自我想像，刻意營造犯意連結，「這是我無法接受也感到遺憾的事情，我會力循法律途徑捍衛自身的清白」。

    邱莉莉表示，「現在有部分國民黨籍的議員一方面要求速審速決，一方面又要我即刻請辭議長，介於相信司法以及超越司法的矛盾情節」。

    邱莉莉表示，自己也希望速審速結，這樣才可以在最短時間內，透過司法途徑還其清白，讓正副議長案件對社會大眾有個交代。

    邱莉莉聲明也提到「但是要我現在即刻辭職，是不是太心急了一點？國民黨的宜蘭縣長林姿妙遭到貪污起訴，請問國民黨有要求林姿妙請辭縣長嗎？讓司法歸司法、政治歸政治，靜待司法判決，相信很快就會有一個結果。」

    邱莉莉重申尊重司法、相信司法，但是檢察官在起訴書中的斷章取義引導媒體辦案的用心與動機，「我無法認同，我會捍衛自身清白」。

    批藍營見獵心喜 民進黨︰已做出停權處分

    民進黨南市黨部主委潘新傳表示，國民黨團莫見獵心喜，中央黨部中評會在案件還沒起訴前，就已經對邱莉莉、林志展做了停權處分，已經做出比黨章還嚴厲的懲處，這代表賴清德黨主席大刀闊斧的執行力與堅決意志，這部分無庸置疑，目前靜待司法審判，且在無罪推定原則下人人都應被平等對待。

    民進黨團幹事長蔡筱薇表示，黨主席賴清德已明確表達嚴查嚴辦立場，且經民進黨中執會決議，依照黨章對邱莉莉、林志展處分停權3年，已是比以往更嚴厲的懲處，如果判決無罪也是要還給同事清白，因此目前仍是靜待司法判決。

    國民黨團發言人蔡宗豪提出黨團2項訴求說，賴清德過去擔任台南市長期間，在國民黨籍南市議長李全教尚未被起訴時就不進議會232天，賴如今是民進黨主席，也應維持當時的高道德標準，要求邱莉莉、林志展辭去正副議長職位，否則未來若當選總統，台灣還有道德是非嗎，要求議會重新改選，才符社會期待。蔡宗豪並表示，他將遞狀控告正副議長當選無效，希望司法還給市民公道。

    議員盧崑福說，台南地檢起訴內容提到操盤手郭再欽拿台南市長黃偉哲作保證人，黃應出面解釋清楚，司法單位也應速審速決，給社會交待。

    議員林燕祝表示，台南被民進黨執政30年，結果是「黑金籠罩」，若再堅持「不除名、不下台、不抵制」，賴清德2024總統大位恐難保！對於起訴內容，黃偉哲昨受訪時已回應「不清楚此事」。

    台南市正、副議長涉賄選案起訴，市議會國民黨團今日開轟，要求邱莉莉、林志展辭去正、副議長職務。（記者洪瑞琴攝）

    台南市正、副議長涉賄選案起訴，市議會國民黨團今日開轟，要求邱莉莉、林志展辭去正、副議長職務。（記者洪瑞琴攝）

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